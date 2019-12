México: mujer confronta a sacerdote por celebrar misa ebrio [VIDEO]

Una indignada mujer dejó al descubierto a un sacerdote en una parroquia en el estado de Veracruz. Según ella, el clérigo se encontraba ebrio.

El cura, identificado como Martín Santillan, es el encargado de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón ubicada en el municipio de Paso de Ovejas, fue acusado por la mujer de oficiar la misa estando ebrio y regañó a una menor de edad con groserías.

El video muestra a la furiosa mujer encarando al sacerdote pues habría llamado ‘pendeja’ a una niña, a lo que el religioso respondió afirmando que había hecho algo mal y deberían educarla bien.

Al religioso no le bastó con justificar la agresión a la menor, sino que también atacó a la mujer con improperios mientras ella elevaba la voz.

“No sea usted tan grosero, no me haga faltarle al respeto, oiga todas las groserías que me está diciendo, no sea usted tan grosero”, se le escucha decir a la mujer.

Santillán no se detendría, y molesto le gritó que ella no debería importarle lo que él haga. “Y a usted que chingados le importa que ande haciendo o no las cosas”. El cura incluso arremetió contra el Obispo.

La Diócesis de Veracruz emitió un comunicado en el que expresaba su malestar y reprobó la conducta del sacerdote y anunció que sostendría un diálogo con el responsable.