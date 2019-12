Vagabundo secuestra a niño de 8 años y lo somete a actos sexuales dentro de un baño

Un vagabundo secuestró a un niño de ocho años de un baño del parque Burgess del municipio de Southwark, ubicado en Londres (Inglaterra), y lo violó en una carpa.

El abusador sexual, identificado como Shane Upton de 24 años, le pidió al menor que lo acompañe para que pueda conseguir alojamiento; pero lo llegó a agredir sexualmente en el baño.

El Tribunal Interior de Londres afirmó que la víctima estuvo jugando tenis con su hermano, y fue a los servicios higiénicos. Cuando el niño salió, se sorprendió porque vio al vagabundo afuera del baño.

De acuerdo a The Sun, Upton le comentó al agraviado que no tenía hogar y se metió con él para cerrar la puerta del baño de hombres. La víctima señaló que trató de gritar para pedir ayuda, pero el sujeto le cubrió la boca con sus manos. Además, le pidió que no se asuste.

Luego de ello, lo violó y lo sacó del baño para pasear al niño por el parque Burgess por casi una hora para que luego lo lleve a su carpa. Cuando llegaron hasta el lugar, el hombre le pidió al menor que entre. El menor manifestó que no quería huir por miedo, ya que el vagabundo lo atraparía.

Tras estar en la carpa, le pidió a la víctima que se acueste boca arriba y le bajó los pantalones. El violador se detuvo cuando los agentes policiales estaban afuera. Los oficiales lograron detener a Shane Upton, mientras los escupía y pateaba.

El hombre fue acusado de incitar a un niño menor de 13 años a participar en actividades sexuales, pero negó haber cometido el acto.