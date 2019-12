A sus cortos 23 años, Pollyanna love, de Ilkeston, Derbyshire-Inglaterra, fue diagnosticada con el Síndrome de Fowler, cuya rara enfermedad le impidió orinar durante cinco años y sufriera espasmos de dolor intenso y una hinchazón en su vientre como si “estuviera embarazada de 9 meses”.

“He estado lidiando con infecciones de la vejiga desde que tengo memoria, incluso desde los cuatro o cinco años de edad”, reveló la joven y agregó: “Durante años, tuve la sensación de que necesitaba desesperadamente el inodoro, pero solo podía sacar un poco de gotas de orina cuando iba”, comentó Pollyanna.

Mujer padeció de una extraña enfermedad urinaria que le provocó dolor, hinchazón y le impedía orinar desde que era una niña. (Fuente: PA Real Life)

Pollyanna, necesitaba desesperadamente tratamiento después de ser diagnosticada con el Síndrome de Fowler, que la había atormentado con espasmos de vejiga comparado con las contracciones de un parto.

Tras más de una década de sufrir dolores terribles al no poder expulsar la orina, la mujer de Inglaterra decidió que los doctores la sometieran a una extirpación de vejiga acompañada de una bolsa de estoma para drenar el líquido. Mientras se recupera de la operación, la joven compartió su historia para poder crear consciencia y ayudar a quienes padecen lo mismo.

“Muy pocas personas han oído hablar de la condición, así que estoy decidida a hacer todo lo posible para crear conciencia”, explicó la joven quien sufrió varias infecciones de vejiga casi constantes desde los cuatro años y tenía sensación de ardor cuando intentaba orinar”, comentó.

La enfermedad provocó que la joven tenga muchos problemas en la escuela, ya que no podía controlar la necesidad de ir al baño. “Tenía que usar almohadillas para la incontinencia en la escuela. Me sentía asquerosa y no le conté a nadie lo que estaba pasando. Realmente afectó mi confianza”, contó Pollyanna.

Cuando bordeaba los 18 años, la chica se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había ido al baño. Tras varios intentos, la joven se descompensó y fue llevada a un hospital de urgencia. Los médicos insertaron un catéter, antes de drenar tres litros de orina. “Mi vejiga estaba a punto de explotar”, agregó.

¿Qué es el síndrome de Fowler?

El síndrome de Fowler es la dificultad para orinar y la retención urinaria debido a la falta de relajación del músculo del esfínter de la vejiga. Generalmente afecta a mujeres de 20 y 30 que con poca frecuencia orinan con un flujo intermitente.

En julio de 2018, Pollyanna decidió someterse a una cirugía para que le extraigan la vejiga por completo. Actualmente, la joven admite que fue “la mejor decisión que ha tomado”, finalizó.