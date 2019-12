Padres de familia evocan con nostalgia a su hija que perdió la vida en un crucero. El hecho se desencadenó en un ambiente del barco destinado al esparcimiento de los niños. La menor cayó por la borda, porque la ventana del área de recreo infantil estaba abierta. Frente a este escenario, los progenitores presentaron una demanda contra la empresa en Estados Unidos.

Previo al trágico desenlace, la menor se encontraba jugando cuando de pronto le pidió a su abuelo que lo levantara para ver el horizonte. Tras complacerla, la niña cae por la ventana de un crucero en Puerto Rico.

La familia arguye que la empresa Royal Caribbean Cruises cometió negligencia al dejar la ventana abierta del undécimo piso. Esta área, que es exclusivamente para los niños, no contaba con las medidas de seguridad.

El abuelo, que estuvo con la menor en sus últimos momentos, fue acusado en Puerto Rico de homicidio por negligencia.

Ante este panorama, Salvatore Anello sostuvo que es inocente al argumentar que no distingue los colores y que no sabía que la ventana del área de recreo para niños estaba abierta. El abuelo tiene que comparecer en una corte de Puerto Rico el 17 de diciembre.

Por su parte, la madre de la niña que perdió la vida en el crucero contó que esta semana hubiera cumplido dos años. “Deberíamos estar celebrando su cumpleaños con regalos y un pastel, pero en vez de eso estamos hablando sobre su muerte”, señaló Kim Wiegand.

La demanda por homicidio involuntario fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Miami, Estados Unidos. Pide una compensación financiera no especificada. Según la querella, la empresa no cumplió los estándares de la industria al no ofrecer ventanas razonablemente seguras en un ambiente del crucero donde los niños se divierten.