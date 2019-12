No es existe mayor festejo religioso mariano para los mexicanos que la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac hace más de 400 años. Miles de personas se congregan en esta fecha para asistir a la Basílica de Guadalupe y adorar a la Virgen Morena.

Fueron 5 las apariciones de la virgen guadalupana a un campesino de nombre Juan Diego lo que ha provocado que su historia trascienda y su imagen sea venerada en todo el mundo. Haremos un recorrido por cada una de sus apariciones.

Primera aparición

Su primera aparición data del año 1531, cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, un indígena que trabajaba en Tepeyac, un cerro ubicado al norte de la Ciudad de México. En ese primer encuentro, la virgen le pidió que le dijera al obispo Juan de Zumárraga que deseaba una Iglesia construida en ese lugar. El Obispo no hizo caso al mensaje.

Virgen de Guadalupe

Segunda aparición

El mismo día, la Virgen de Guadalupe se presentó de nuevo a Juan Diego, quién le dio la respuesta negativa del obispo. María le pidió que insista en su encargo. Ante la insistencia del indio, el obispo le pidió pruebas de su mensaje.

Tercera aparición

Se llevó a cabo el 10 de diciembre, en ese encuentro Juan Diego le informó sobre la respuesta del Obispo. La Virgen morena le pidió que vuelva al día siguiente para recibir las pruebas que exigía, sin embargo, él no pudo volver debido a que su tío Juan Bernardino enfermó de gravedad.

Virgen de Guadalupe

Cuarta aparición

Ocurrió el 12 de diciembre, mientras el indio se iba en busca de un sacerdote que pueda atender a tu tío, la virgen se le presentó y lo consoló:

“No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó".

Al instante le pidió subir al cerro de Tepeyac para recoger las flores que debía entregar al obispo Zumárraga. " “Sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; enseguida baja y tráelas a mi presencia”. Juan Diego encontró las flores y las guardó sobre su tilma.

PUEDES VER Virgen de Guadalupe: Descubre detalles que no conocías de su historia

Al encontrar al Obispo, dejó caer su tilma para enseñarle las flores, sin embargo, al instante se pudo apreciar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los presentes creyeron al indio y se postraron con adoración.

Quinta aparición

Cuando Juan Diego retornó a su casa, se dio con la sorpresa que su tío Bernardino ya se encontraba recuperado. Este le contó que María se le apareció y le pidió que contará su historia de curación al mundo.