Huir de una de las perores crisis en la historia de un país para buscar un futuro mejor es lo que ha motivado a más de cuatro millones de venezolanos a dejar todo atrás y empezar una vida desde cero, que en muchas ocasiones no arroja los mejores resultados.

Migrantes que retornan a Venezuela, de manera definitiva, se han evidenciado en los últimos meses progresivamente. Ya sea por el “Plan Vuelta a la Patria”, impulsado por Nicolás Maduro, en el cual más de 15 000 ciudadanos se han regresado a su país hasta ahora, según datos de la Cancillería.

Así como quienes lo han hecho sin ayuda de terceros, simplemente “porque no hay nada mejor que estar en Venezuela”, pese a que la crisis económica, política y social continúa.

Miles de venezolanos salen diariamente de su país huyendo de la crisis humanitaria. Foto: EFE.

Empezar de cero otra vez y en tu país

Luzmary del Valle Mota Maza, una madre venezolana proveniente del estado Monagas, llegó a Perú en enero de 2018 con el firme propósito de progresar. Para tal fin, tuvo que vender la mayoría de sus pertenencias que le permitió reunir 500 dólares, salir de su país con su esposo y dos hijos pequeños.

“Salí de Venezuela porque la situación estaba muy fea, tanto que no se conseguía comida. En ese momento, tenía un bebé un año y no hallaba ni leche ni pañales. El salario no valía nada y no alcanzaba”, manifestó la joven madre a La República.

Al llegar a esta nación, Mota trabajó como vendedora en tiendas de ropa y hasta en el sector automotriz. Un día sábado, dejó a sus hijos, de 7 y 5 años, solos en el departamento porque tenía que ir a trabajar pero el susto, la preocupación y la frustración la embargaron cuando el menor de los pequeños convulsionó producto de una fiebre.

“Fue fuerte esa situación, mis hijos solos en el cono norte, mientras que yo trabajaba en el cono sur y en tráfico eran dos horas. Fue más fuerte aún que no me atendieran al niño porque no había llegado ni el papá ni la mamá al hospital para pagar la entrada y ahí fue que dije ‘wow’, yo me tengo que ir de aquí, porque no se explica que no hayan atendido una emergencia de ese tipo", confesó Mota.

Reconoció que en algunas ocasiones sintió discriminación, cuando aspiraba a un ascenso en la tienda donde trabajó, pero nunca se concretó porque sus supervisores le hicieron saber que “no procedía por el hecho de ser venezolana”.

“En Perú ya dejas de ser Luzmary del Valle Mota Maza, sino la simple venezolana, y quieran o no ya es discriminación", contó la joven, quien por un cúmulo de cosas decidió que lo mejor era regresar a su país en donde el salario mínimo es 7,50 dólares y la harina para hacer arepas cuesta 1 dólar con 50 centavos.

“No volvería a salir de Venezuela, porque aún y con todo el caos de aquí, es el único que me da la paz y la estabilidad emocional que ahorita tengo y no hay dinero en el mundo que compre eso”, manifestó Luzmary, quien regresó a trabajar en la misma óptica donde laboró por más de siete años antes de irse a Perú.

Venezolanos en Perú. Foto: La República.

¿Qué pasa por la mente de los ciudadanos venezolanos que no ven otra opción sino la de retornar a un país sumido en crisis? La respuesta es compleja.

Para sociólogos entrevistados por La República, son diversas las razones que tiene el venezolano que decide regresar a un país, que en el pasado fue uno de los de mayor riqueza en el continente, pero que miles mueren de hambre en la actualidad.

La falta de información que tienen sobre lo que les espera afuera, así como el poco conocimiento de regularización del país de acogida, son de las principales razones del retorno de migrantes a su patria, señaló a este medio, Anaisabel Valarino, sociólogo, economista y Directora de Proyecto del Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya.

“En el Perú, por ejemplo, hubo la oportunidad de tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para personas que hubiesen entrado hasta el 31 de octubre de 2018. Sin embargo, me he conseguido con venezolanos que entraron antes de la fecha y no regularizaron su situación. Sin duda, eso te limita el acceso o al ejercicio de tus derechos”, detalló Valarino, que reside en el país desde hace más de un año.

Salir por obligación y no por anhelo, hace que muchos de los ciudadanos venezolanos no analicen o estudien previamente sobre la gente, costumbres y economía del país al cual les tocó emigrar. Pero, la acción de investigar detalladamente sobre el destino, resultaría más difícil a quienes huyen de una crisis humanitaria.

La mayoría de los venezolanos salen de su país por vía terrestre. Foto: La República.

PUEDES VER Dominicana también impone visa a venezolanos y revelan a cuántos dólares asciende su valor

Falta de capacidad de adaptarse a los entornos

Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el 23 de octubre de 2019, un total de 813 114 venezolanos viven en Perú. El 77,7% (382 120) reside en Lima, una ciudad que cuenta con más de 10 millones de habitantes.

Valarino comentó a este diario, que ha conocido familias que no han sido capaces de adaptarse al entorno peruano, pese a que es la nación que mayor población venezolana tiene después de Colombia.

“Sé de familias que tienen empleos estables, sus hijos están escolarizados y aun así añoran un país que ya no existe, una Venezuela que solo existe en nuestra remembranza y nuestra memoria”, puntualizó.

Señala que la falta de adaptación y de flexibilizarse ante los desafíos que impone una migración están presentes, aunque tengan cubiertas las razones por las cuales emigró la mayoría, como mejoras económicas, seguridad, acceso a los servicios, entre otros.

PUEDES VER Encuentran carbonizado el cuerpo de general venezolano desaparecido desde hace dos meses

¿Por qué algunos venezolanos no logran adaptarse fuera de casa?

La profesional en Sociología considera que el motivo de la ‘no adaptación’ se debe a una visión un “poco mítica” que tiene Venezuela como nación. “Muchas veces pensamos y decimos que nosotros somos ‘la tapa del frasco’ (expresión venezolana), el mejor pueblo que existe, somos solidarios, somos alegres, dicharacheros, pero la realidad es que somos poco profundos hasta cierto punto”, precisó Valarino.

Advierte que, en la mayoría de casos, a los ciudadanos del país petrolero, les cuesta habitar la tristeza como una emoción y migrar significa reconocer que se perdió algo, como la estabilidad, la casa, el jardín, su barrio, los amigos y quizá hasta parte de la familia.

Países como Ecuador, Chile, República Dominicana, Panamá y Perú piden visa a los venezolanos para entrar a sus territorios. Foto: AFP.

PUEDES VER Óscar Pérez: revelan fotos que probarían que régimen de Maduro lo ejecutó con tiros de gracia

La falta de oportunidades en el país de acogida

Marco Muñoz, sociólogo y docente de la Universidad de Oriente (Venezuela), indicó que una de las principales razones que tiene el venezolano para regresar a su patria es que muchas veces no se cumplen las expectativas y trae como consecuencia la frustración. Sucede en casos de profesionales que no lograron ejercer la carrera que estudiaron en su país y en donde emigró tampoco sucedió.

El catedrático coincide con Valarino al indicar que una persona que se mantenga ilegal tiene difícil conseguir un empleo, un alquiler de inmueble o elementos que satisfagan sus expectativas.

Por su parte, Valarino advierte que en cierto número de venezolanos existe una concepción distinta del “valor del trabajo”, porque siente que su labor no es valorada.

“Por ejemplo, vemos jornadas laborales de 12 o más horas, generalmente por un salario mínimo y entonces vemos que, en Venezuela, por distintas razones, ciertos ciudadanos la han tenido fácil con esto de la renta petrolera, las transferencias de dinero directo a través de misiones o programas sociales”. Explicó la también economista, que denominó al fenómeno como: “los merecidos”.

Considera que los venezolanos deben hacer un trabajo de reflexión importante, de reconstrucción de la civilidad, de los valores que promueven la democracia, el trabajo y la participación.

El apego a la familia

Muchas veces, el venezolano cuando sale de su país se siente mal desde el punto de vista emocional y una de las principales razones obedece al apego al grupo familiar, según Múñoz. Detalló además, que cuando la persona emigra sola se ve insatisfecho.

Captura de Twitter: Usuario @VanessaVenezia

El elemento del apego que tiene los venezolanos con los seres queridos que quedaron en Venezuela, destaca sobre otras sociedades latinoamericanas.

“El venezolano es muy familiar, entonces, me voy, emigro solo, me veo insatisfecho desde el punto de vista emocional, no logro encajar en la sociedad a donde llego, no logro encajar en lo laboral, aparte no logro satisfacer mis necesidades económicas porque sigo viviendo en una habitación, que en muchos casos está en peores condiciones a la que tenia en Venezuela, entonces es allí que se derrama el vaso y digo: yo me regreso”, explicó Muñoz.

… Y ¿la xenofobia?

Ambos sociólogos consideran que la Xenofobia es otro factor que toman en cuenta los venezolanos que deciden retornar a su país pero no es catalogada como el principal. Sin embargo, ven con preocupación, que cada día se registran episodios de discriminación en países como Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú.

Venezolanos son víctimas de xenofobia en diversos países. Autor: Edward Andrade.

Para Valarino hace falta reconstruir los valores ciudadanos. “Si bien se han visto casos de xenofobia en Perú, también es cierto que vemos xenofobia a la inversa, es decir, rechazamos de alguna forma la cultura que nos está acogiendo”, manifestó.

Cree necesario que el venezolano debe rescatar el valor de la identidad y el valor de la asociación, en este caso de la cultura que ven por primera vez.

En tanto, no descarta que el fenómeno de la xenofobia esté siendo impulsado, principalmente, por medios de comunicación y algunos grupos políticos.

Insatisfacción económica y la dolarización en Venezuela

“Me fui para ganar mejor y resulta que los 100 soles que enviaba al principio ya no es lo mismo. Lo equivalente a 30$ alcanzaba para ciertos productos hace dos años y ahora solo alcanza para poco”, precisó Muñoz con un ejemplo, tomando en cuenta la moneda de Perú. Aseguró además, que la dolarización que se evidencia en Venezuela, producto de la hiperinflación, causa preocupación y hasta desesperación por parte de los venezolanos en el exterior.

Valarino dijo que el flujo de dólares que se presenta en el país latinoamericano en los últimos meses, es un mecanismo de protección que tiene la ciudadanía. Sin embargo, el acceso a la moneda extranjera no es posible entre la mayoría.

Venezuela presenta una dolarización en su economía en la actualidad y estaría afectando al inmigrante que desea ayudar a sus familias. Foto: Difusión.

“Los 100 soles que tu mandabas a Venezuela en 2017, por citar un ejemplo, ya no rinden de la misma forma, pero tu sigues trabajando igual y producirlos en Perú sigue siendo igual”, explicó la socióloga.

Ante lo que se produce en Venezuela, ciertos ciudadanos en la actualidad, deciden o estarían tentados a regresar porque probablemente no pagarán renta o servicios como si lo hacen en el país donde emigró. Pese a la precariedad que existe allá, en términos de servicios públicos, inseguridad y demás problemas, el venezolano se adapta un poco a esas deficiencias.

El captar un empleo en dólares en Venezuela y el emprendimiento, con ganancias en dólares, motivarían a los ciudadanos a regresar.

¿Regresar a la Venezuela en crisis es un fracaso?

El profesor universitario, Marco Muñoz, ve que el retorno a una Venezuela que no mejora sería un aprendizaje, debido a que todo lo vivido fuera, ayuda a crecer y a madurar desde el punto de vista emocional.

“La palabra fracaso no existe, yo lo catalogo como un ‘resultado no deseado’ y si saco un aprendizaje, saco una visión de vida que me ayudó a mí a afrontar ciertas circunstancias. Sin duda, me ayuda a ser más resiliente ante las adversidades”, destacó.

Dijo que en muchas oportunidades, las personas cometen el error de dejarse llevar por lo que piensan los demás y no por lo que realmente sienten.