El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confesó que, tras someterse a una evaluación médica, puede que tenga cáncer.

“Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho en mi vida, hice mucha actividad. Entonces, la posibilidad de cáncer de piel existe”, expresó Bolsonaro, quien se sometió a un examen dermatológico.

La máxima autoridad brasileña tenía una cinta quirúrgica en la oreja izquierda y le explicó a los periodistas que había acudido al Hospital de la Fuerza Aérea de Brasil, donde le realizaron las evaluaciones.

"No sé si van a hacer una biopsia. Me trataron, me pincharon, me dieron anestesia. Me dormí. Estaba tan cansado que me acosté en la camilla y me dormí", informó Bolsonaro, de 64 años.

Pese a lo complicado que pueda presentarse el panorama en un eventual caso de cáncer a la piel, el político de ultraderecha bromeó al respecto: “Por ahora, Hamilton Mourao sigue siendo vicepresidente, pueden estar seguros”.

Cabe resaltar que Jair Bolsonaro ha sido operado en cuatro oportunidades luego de que fuese acuchillado el año pasado durante un mitin en el estado de Minas Gerais.

En setiembre del presente, el presidente de Brasil se sometió a su última intervención quirúrgica para tratarse una hernia.

Jair Bolsonaro, llama “mocosa” a Greta Thunberg

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, trató este martes de “mocosa” a Greta Thunberg, después que la joven activista sueca condenara el asesinato de dos indígenas en la Amazonía.

“Greta ya dijo que los indígenas murieron porque estaban defendiendo la Amazonía”, ironizó el presidente. “Es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como ella, una mocosa”, agregó, al responder preguntas de periodistas cuando salía de su residencia oficial en Brasilia.