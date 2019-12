Los ‘labios del diablo’ o ‘labios de pulpo’ es la nueva moda viral que llega desde Rusia. Se trata de una nueva técnica, que consiste en inyectar ácido hialurónico a los labios para que luzcan los bordes ondulados y, por ende, deformados.

La cosmetóloga Alexandra Gont es la responsable de haber puesto de moda esta tendencia de belleza, que ahora es viral en Instagram. La especialista ha dicho que es un procedimiento “completamente seguro”, frase que no es compartida con otros expertos, quienes creen que puede causar daños irreversibles.

PUEDES VER Muestran en televisión el interior de un maletín ruso capaz de lanzar un ataque nuclear [VIDEO]

“El relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido”, señaló un esteticista de Londres al diario español La Vanguardia.

Por ejemplo, en esa ciudad ya se ha registrado en más de una clínica el retoque para obtener los famosos ‘labios del diablo’, según informó Daily Mail.

“No es completamente reversible. Me gustaría advertir a las personas que piensan hacérselo de que no siempre es posible volver al 100%. La gente que se hace estas cosas, se arrepiente y quiere volver a su forma original, pero ya no será como antes”, aseguró también, el cirujano estético, Tigrán Alexanián.

Sin embargo, otros expertos indican que los ‘labios de pulpo’ podrían también ser producto del Photoshop. Teoría nada descabellada, pues se ha comprobado que ya varios usuarios de Instagram lo han aplicado a sus fotografías.

En tanto, otros han afirmado que se puede lucir esa moda tan solo usando un delineador de labios.

Lo cierto es que, basta con escribir en el buscador de la red social, ‘devil lips’ u ‘octopus lips’ para ver la cantidad de mujeres que presentan los labios modificados.