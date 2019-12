Perro tuvo que ser sacrificado luego que su dueño lo tuviera en pésimas condiciones

Una Fox Terrier de nombre Brandy, que estaba sorda y ciega, tuvo que ser dormida debido al grave estado de salud en el que estaba. Su dueño la tenía viviendo en las peores condiciones y fue calificado como maltrato animal. Al momento de ser rescatada la perra fue encontrada durmiendo sobre sus heces en una casa de Australia.

Brandy también tenía un ojo más grande que el otro, una uña encarnada que se había infectado al no ser tratada, enfermedad dental avanzada, así como infecciones en el oído e infestación de lombrices intestinales.

El dueño, Geffrey Mortensen, se declaró culpable de dos cargos de maltrato animal, al no haber puesto un alto a las condiciones en las que él mismo mantenía a su mascota.

Brandy tuvo que ser sacrificada. (Captura: The Sun)

Brandy fue rescata por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, en su casa de Australia. La inspectora de la organización dijo que el nivel de negligencia que había sufrido la cachorra fue uno de los peores que había visto.

Lamentablemente debido al terrible estado de salud en el que se encontraba tras un largo periodo de abandono, tuvo que ser dormida, informó Mail Online.

“Este era un perro mayor, ciego, sordo y totalmente vulnerable, que fue completamente abandonado por sus dueños cuando más lo necesitaba”, añadió.

En el tribunal, el veterinario que atendió a Brandy, Brad Ward, dijo que la perra había sufrido un alto grado de dolor durante un largo periodo, lo que trajo como resultado las condiciones de salud que no fueron tratadas a tiempo.

El magistrado Brian Nitschkle encarceló a Mortensen por seis meses, pero luego fue determinado en un vínculo de buena conducta por dos años y tiene prohibido tener una mascota hasta nuevo aviso