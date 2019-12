Un profesor de un colegio de Antofagasta (Chile) fue suspendido del centro de estudios luego que una de sus alumnas denunciara haber sido acosada por él en repetidas ocasiones. Un video difundido en redes sociales muestra uno de esos episodios de hostigamiento.

La menor de iniciales L.D. relata que el acoso ocurrió cuando ella cursaba el séptimo básico en el Colegio Presbiteriano de Antofagasta. “El me tocaba, me molestaba, me perseguía. Yo le decía a mis amigas que estuvieran conmigo en todo momento, porque me daba miedo estar sola. Aunque él aún así lo hacía delante de todos”, escribió en su cuenta de Instagram.

En sus redes sociales, la afectada compartió un video de agosto de 2016, en el que se aprecia al mencionado docente tocando varias veces las piernas de la menor y tratando de sostener su mano. Ella afirma que, si bien no se aprecia con claridad en las imágenes, el sujeto también le agarró la espalda para desabrocharle el sostén.

Hubo más episodios de tocamientos. “Una vez me punteó. Aparte de tocarme las piernas, trasero y todo eso”, comentó la muchacha, añadiendo que el hombre la buscaba incluso en horarios fuera de clase. La joven intentó denunciar con pruebas la situación en el colegio, pero ellos no consideraron las acciones del profesor como hechos “graves”.

La menor decidió reflotar su caso ante las nuevas denuncias surgidas contra los profesores de esa escuela. El docente continuó enseñando allí hasta el martes pasado, cuando la dirección del centro de estudios decidió “separar de sus funciones y del establecimiento a las personas aludidas”.