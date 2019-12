El volcán White Island, también conocido como Whakaari, entró en erupción alrededor de las 14:11 (hora local) del último lunes. Según las autoridades de Nueva Zelanda, en ese momento había unas cincuenta personas en la isla. Ahora, tanto sobrevivientes como rescatistas brindan los terribles detalles del desastre.

El paramédico Russel Clarke era parte de un equipo de rescate que, tras la erupción, acudió a la zona en helicóptero. Él compara lo que vio con el desastre nuclear de Chernobyl, ocurrido en 1986.

“Era como la serie Chernobyl. Todo estaba cubierto de cenizas”, declara a la BBC. “Imagina cómo era para la gente que estaba allí. [Debió haber sido] absolutamente terrible”, agrega.

Imagen captada por Michael Schade uno de los turistas que regresó para ayudar a las personas atrapadas. La isla amaneció cubierta por las cenizas.

Hasta el momento, se ha confirmado la cifra de seis muertos, ocho desaparecidos y 34 heridos, algunos de ellos en estado muy crítico.

Clarke, por su parte, no encontró ningún sobreviviente.

Algunos turistas había salido del volcán minutos antes de la erupción y pudieron ver el desastre de cerca. Uno de ellos fue Geoff Hopkins, quien había visitado el lugar con su hija Lillani. Ellos se encontraban en el bote que los llevaba a otro lugar cuando ocurrió el estallido. Instantes después, vieron a personas que se lanzaban al mar tratando de escapar.

“Creo que no había nadie que no estuviera quemado [...]. Todos estaban horriblemente quemados”, relata Hopkins a New Zealand Herald.

La humareda continuó saliendo este martes. El estratovolcán White Island estaba activo pero no se esperaba una erupción de esta magnitud. Foto: AFP.

“La gente vestía pantalones cortos y camisetas, por lo que tenían mucha piel expuesta que se les calcinó. Sus caras estaban gravemente quemadas. Pero también tenían grandes quemaduras bajo la ropa”, recuerda.

Matthew, de 36 años, fue uno de los que sufrió quemaduras, según contó su madre Janet Urey a la agencia Reuters.

“El teléfono sonó a medianoche. Escuché un mensaje de voz. Era mi hijo, que decía 'Mamá... esto no es una broma. Un volcán entró en erupción mientras estábamos en la isla. Estamos en el hospital con quemaduras graves”, indica Urey.

Erupción del volcán White Island. Fuente: AFP.

En el transcurso del día, trascendió la información de que casi una decena de personas fueron captadas en el borde del cráter del volcán apenas 11 minutos antes de la erupción. En los segundos previos a la explosión, recién se alejaban de la zona.

La erupción del White Island lanzó una espesa columna de cenizas y humo al aire y alrededores. Según un testigo, bastó algunos segundos para que la nube envolviera la isla casi por completo.