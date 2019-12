Un sujeto condenado por asesinato fue sentenciado a la pena capital, debido a que mató a su compañero de celda en Bakersfield, del estado de California (Estados Unidos).

El homicida, identificado como Miguel Crespo de 48 años, llegó a compartir menos de ocho horas con su compañera transgénero, Carmen Guerrero, y la asesinó en la prisión estatal de Kern Valley en octubre del 2013.

Un jurado de California (Estados Unidos) declaró como culpable de asesinato y asalto en primer grado a Crespo. Durante la audiencia, el agresor afirmó que no es homosexual y les había indicado a los agentes policiales que no era compatible con Carmen Guerrero. “Tenía una restricción para no ser alojado con un gay”, indicó.

Cuando Carmen Guerrero fue trasladada a otra celda en octubre del 2013, les indicó a los oficiales de ponerla con un compañero “agradable”, pero estuvo con Crespo. Los policías no hicieron caso a las súplicas de ambos prisioneros y la mujer transgénero fue hallada estrangulada, ahogada y atada de manos.

El asesino admitió el crimen y los informes determinaron que la víctima fue torturada y amordazada antes de morir.

Según NBC Universal, el tema de las personas transgénero en las cárceles es complicado y se llegó a convertir en uno de los temas de las elecciones estadounidenses con la excandidata al Senado, Kamala Harris.

El citado medio manifestó que la Encuesta Transgénero de Estados Unidos del 2015, determinó que las personas transgénero son nueve veces más propensas que los demás en ser agredidas sexualmente por otros presos.

Cabe recordar que Miguel Crespo fue puesto tras las rejas, por asesinato en 1993 en la ciudad de Los Ángeles, y fue condenado a cadena perpetua.