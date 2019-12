Quién era Carolina Sada, la modelo mexicana que murió tras someterse a cirugías plásticas

View this post on Instagram

Recordando la pasarela llevada a cabo por el magnífico @hh_international_modeling en la embajada de México en Barcelona. Junto con la exposición de nuestros diseños en la artesanías de Catalunya. Un placer tener por musas como mi hermosa puma @lorenaynil y @karlaaraujo06. Entre otras preciosas Realmente Profesionales que me dieron tanto cariño!! Vamos por más!! Y a seguir poniendo en Alto a México!! Por Quién Trabajo y debo todos mis éxitos!! Mi corazón y mente está en mi país!! No soy esclava del ego. Gracias @modamexicanaenbarcelona por ésta oportunidad!!