Este último sábado una joven de 25 años ha acusado a un hombre de haberla escupido y golpeado con un vidrio muy cerca del ojo tras escuchar que su acompañante calificaba de ‘fea’ a un amiga suya dentro de un restaurante de Inglaterra.

Natasha Tourmentin se encontraba en un restaurante con sus amigos, celebrando el cumpleaños de uno de ellos, cuando una mujer hizo el comentario sobre el físico de una amiga de la joven. Ella le reprochó el insulto y enseguida un hombre se acercó, la escupió, y con un vidrio le cortó la ceja, según informa The Sun.

La joven fue llevada de urgencia al hospital Royal College, donde procedieron a ponerle puntos para suturar la herida provocada por el vidrio muy cerca del ojo.

La joven fue llevada de emergencia a un hospital. (Captura: The Sun)

“Esta no fue una discusión acalorada y no hice nada para provocar que me cicatrizara la cara”, menciona Natasha, quien además denunció el hecho a través de su cuenta de Facebook donde afirma que la herida pudo haberla dejada sin un ojo.

“Estaba trastornada y acababa de ser agredida. Fue muy cerca de mi ojo, había sangre por toda mi cara”, añadió.

“Su amigo no creía que mi amiga fuera atractiva y simplemente decíamos que esa no es la forma de actuar, y si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. No se mencionaron palabrotas ni nada despectivo”, aclara la víctima, quien por lo mismo no entiende la necesidad de agredirla de tal manera.

Por otro lado, cuestiona la actitud de la policía, que según Natasha dijeron que en ningún momento se usó una botella o arma dentro o fuera del local para agredirla. Tras la denuncia, las autoridades están buscando al acusado para que sea detenido.