“No sabes lo hija de p** que soy. Te voy a matar”, son las palabras que se distingue decir a Flor María Ch. S. en una grabación de teléfono móvil que fue registrada por su pareja y que recientemente fue divulgada en la Audiencia de Valencia, España.

El material fue reproducido en el juicio contra la acusada de apuñalar en el corazón a su pareja, por lo cual el fiscal ha pedido 12.5 años de pena efectiva de cárcel. El hecho aconteció en la capital de Turia, el 23 de octubre del 2017.

ABC de España detalla que de acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la acusada atacó supuestamente a su pareja con un cuchillo de cocina después de que este le anunciara que deseaba terminar la relación sentimental.

La acusada afirmó que tuvo una discusión ‘enrarecida’ con su pareja producto de que ambos estaban ebrios y drogados.

“No te quiero, solo quiero que aceptes que no te quiero, solo quiero que dejes que me vaya”, se escucha decir al hombre momentos antes de que Flor María Ch. S. le incruste el cuchillo en el corazón. Posteriormente, él dice sus últimas frases, primero cuestiona a la mujer “Oye, ¿qué haces?”, y luego da quejidos por la herida mortal recibida.

Según las mismas fuentes, el hombre logró grabar cuando notó que la mujer se alteraba y, una vez herido, continúo haciéndolo cuando escapaba hacia el portal de su domicilio donde finalmente murió. No obstante, el celular siguió registrando durante horas hasta que las autoridades lo descubrieron.

Sin embargo, el fiscal mantiene, sobre lo dicho en la grabación, que la mujer de nacionalidad boliviana, quien está en prisión preventiva, cometió un homicidio con las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y parentesco, más la atenuante de embriaguez generada por alcohol y estupefacientes.

Sin embargo, el fiscal mantiene, sobre lo dicho en la grabación, que la mujer de nacionalidad boliviana, quien está en prisión preventiva, cometió un homicidio con las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y parentesco, más la atenuante de embriaguez generada por alcohol y estupefacientes.