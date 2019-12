“No subas a mi auto porque tendría que limpiarlo”: Mujer denuncia discriminación de taxista

Una joven activista de personas con discapacidad de Melbourne, Australia, denunció que un taxista la discriminó por la condición de su piel y no dejó que abordara su vehículo debido que “tendría que limpiarlo”.

Carly Findlay contó que estaba celebrando su cumpleaños número 38 con sus amigos, sin embargo, cuando se dispuso a tomar un taxi para retornar a su vivienda fue víctima de discriminación por el conductor del servicio.

PUEDES VER: Asesora médica admite errores durante la sospecha de reacción alérgica en la muerte de una joven

Durante una entrevista a Nine News, Findlay dijo que el sujeto le preguntó qué le había pasado en la cara. Cuando Carly decidió no responder sobre el tema, el chofer le recriminó su discapacidad y le dijo que no quería llevarla a su casa porque tendría que limpiar su auto después.

"Este comportamiento arruina las noches encantadoras. Significa que nunca me puedo sentir segura pidiendo taxis. Me hace sentir molesta, sucia e inaudita. “Es verdad cuando digo que no me pasó nada en la cara. Y no debería tener que responder más que eso para viajar en un taxi con seguridad”, afirmó Carly.

Luego del incidente, la compañía de taxis Black & White Cabs aún no ha emitido un comunicado a sus clientes sobre el tema. Sin embargo, ofreció disculpas a Findlay a través de sus redes sociales.

“Hola Carly, en primer lugar, nos disculpamos sin reservas por cualquier inconveniente que esto te haya causado y gracias por informarnos de esto. El comportamiento de este conductor no será tolerado, y estamos investigando de inmediato. Responderemos más después de entrevistar al trabajador”.

No es la primera vez que la joven, que nació con un extraño trastorno genético de la piel, denominado ictiosis, ha sido discriminada por los taxistas debido a su apariencia.

Findlay ha hablado en el pasado acerca de que los conductores de una variedad de compañías de taxis le niegan el servicio.