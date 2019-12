Finlandia hizo historia este domingo al elegir a la premier más joven del mundo: Sanna Marin, de 34 años.

Los socialdemócratas pusieron su confianza en la exministra de Transporte para encabezar el gobierno, convirtiéndola en la primera ministra más joven de la historia del país.

Sanna Marin ganó de manera ajustada la votación para reemplazar al saliente primer ministro Antti Rinne, quien renunció tras haber perdido la confianza de Partido Centrista, socio de la coalición gubernamental, a raíz de su manejo de una huelga del correo.

“Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado”, dijo Sanna Marin este domingo, tras su victoria en Finlandia.

“Tenenos mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza”, agregó.

Marin —orgullosa de su madre lesbiana, feminista y ferviente luchadora de las minorías— se impuso por 32 votos contra 29 al portavoz parlamentario del SDP, su único rival, en una ajustada votación del comité socialdemócrata celebrada en Helsinki.

De este modo, liderará a partir de ahora la coalición gubernamental de centro-izquierda compuesta por el SDP, el liberal Partido de Centro, los Verdes, la Alianza de Izquierdas y el Partido Popular Sueco (SFP), representante de la minoría suecohablante de Finlandia.

El nuevo Ejecutivo debe recibir todavía el visto bueno del Eduskunta (Parlamento finlandés) en una votación prevista para la semana próxima, aunque esto se considera una mera formalidad ya que la coalición cuenta con una cómoda mayoría de 117 escaños de un total de 200.

Finlandia: una crisis que desencadenó la elección

Tras apenas seis meses en el cargo, el primer ministro saliente, Antti Rinne, se vio obligado a dimitir el martes en Finlandia después de que los centristas, sus principales socios, le retiraran su confianza y le amenazasen con respaldar una moción de censura de la oposición si no renunciaba de inmediato.

El triunfo de la moción de censura hubiera conllevado la convocatoria de nuevas elecciones y una muy probable victoria del partido opositor de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, al que las últimas encuestas colocan como claro favorito en intención de voto.

Esta súbita crisis política se produce en un momento de horas bajas para los partidos mayoritarios del Gobierno y de auge para la oposición, y coincide además con el tramo final de la presidencia de turno de Finlandia de la Unión Europea (UE).

El germen de la crisis está en la supuesta mala gestión de Rinne a la hora de impedir un conflicto laboral entre los sindicatos y la empresa estatal de correos Posti, que derivó en una huelga de dos semanas que provocó pérdidas millonarias.

Rinne tiene intención de conservar su cargo de presidente del SDP al menos hasta el congreso del partido previsto para el próximo mes de junio y de mantener su acta de diputado durante el resto de la legislatura.