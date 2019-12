El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que en una ocasión fue víctima de una confusión y lo acusaron de intentar robar un libro. Sucedió en el año 2000, cuando era jefe de gobierno electo.

Así lo afirmó durante una conferencia de prensa, tras ser cuestionado por lo sucedido con el embajador mexicano en Argentina, Ricardo Valero, denunciado por presuntamente llevarse un libro sin pagar.

En ese sentido, el presidente AMLO pidió “no linchar políticamente” a Valero. Agregó que es “lamentable” el escándalo en el que se le implica y que el asunto está siendo revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard.

Por otro lado, resaltó la carrera diplomática y legislativa de Valero y aseguró que fue “limpia”.

La confusión con AMLO

Según relató el mandatario, el malentendido que mencionó ocurrió en una sucursal de la librería Gandhi. En aquella ocasión había pactado una cita en el restaurante de dicho lugar.

Mientras esperaba, estuvo caminando por los pasillos y fue cuando se encontró con un hombre que le dio un libro y se lo regaló.

“Al final no llegó el invitado con el que me iba a entrevistar y me salí con el libro en la mano, me detuvieron, me pidieron la nota, les dije que me lo acababan de regalar y me dijeron que no podía llevármelo sin comprobar el pago y ya lo regresé", contó.

La cita con su invitado se volvió a pactar para la semana siguiente en el mismo lugar, continuó relatando AMLO. Al regresar, el dueño del local se le acercó y le pidió una disculpa por la confusión y le obsequió una obra de 10 tomos.

“Me regaló 10 tomos de la Historia de la Ciudad de México, de Fernando Benítez. No saben cuánto me sirvieron esos libros (...) Me puse a leer los diez tomos. Se los recomiendo porque son extraordinarios", agregó.