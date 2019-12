A sus 90 años, hombre cumple su sueño de graduarse con honores de la preparatoria

Nunca es tarde para cumplir sus sueños. Y eso le consta a este abuelito de 90 años, identificado como Alfredo Guzmán, que se llegó a graduar en la preparatoria del Instituto Público Emmanuel Mángalo, ubicado en el municipio de Comalapa del departamento de Chontales (Guatemala).

El Ministerio de Educación de Guatemala confirmó la graduación de Guzmán; además el gobierno del país de Centroamérica le llegó a dar un bono para que pueda solventar los gatos en el centro de estudios.

Según manifestó el asesor presidencial en materia de Educación, Salvador Venegas, el anciano de 90 años fue parte de los más de 64,000 estudiantes que se beneficiaron con el aporte económico por tener excelencia académica.

Hombre de 82 años ingresa a universidad peruana

Por otro lado, en el Perú, un anciano de 82 años también fue otro ejemplo a seguir cuando cumplió su sueño de ingresar a la universidad en abril de este año.

El señor, identificado como Eleodoro Cadillo, se encuentra estudiando Derecho en la Universidad de Lima y él afirmó que se preparó en su casa para dar el examen de admisión.

“Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me preparé en ninguna institución educativa y me presenté a dar el examen solamente con lo que sabía”, manifestó en su momento el abuelito para Latina.

Eleodoro Cadillo también indicó que no le llegó a contar a su esposa que iba a ir a la universidad, pero lo tuvo que confesar porque llegaba tarde a su casa. Además, el anciano aseguró que se sintió augusto cuando sus compañeros de clases lo empezaron a apoyar.