La Iglesia Metodista Unida de Claremont, ubicada en California (Estados Unidos), reflejó el drama de las familias migrantes en un pesebre, previo a la Navidad.

Jesús, María y José aparecen separados y enjaulados, el rostro colmado de tristeza, en una foto publicada en el sitio web y viralizada en Facebook.

“Al realizarlo, pensamos en la familia de refugiados más famosa del mundo, la familia de Jesús”, señaló la pastora Karen Clark Ristine, en diálogo con KABC, afiliada de CNN.

Su explicación fue ampliada en Facebook, donde contó que se planteó una pregunta clave: “¿Qué pasaría si esta familia buscara refugio en nuestro país hoy?”.

La historia bíblica cuenta que María y José huyeron de Israel a Egipto para escapar del decreto del rey Herodes, quien quería matar a los recién nacidos.

Para Karen Clark Ristine, esta es la “difícil situación de miles de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos”.

"Imagínense a María y José separados en la frontera y a un Jesús menor de dos años alejado de su madre, enviados todos tras las cercas de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza como ha ocurrido con más de 5,500 niños en los últimos tres años”.

La ministra finalizó con unas palabras del Evangelio de San Mateo en Facebook: “Jesús dijo ‘porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recogiste”.

Donald Trump y su política antimigrantes en EE. UU.

Casi un millón de migrantes fueron arrestados o considerados inadmisibles para ingresar a Estados Unidos en la frontera con México en los últimos 12 meses, la mayor cantidad en más de una década.

En el año fiscal 2019, cerrado en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 977.509 personas intentando ingresar a territorio estadounidense por el límite sur. La última vez que rondó el millón de detenciones fue en 2006.

Iglesia Metodista Unida de Claremont representó el nacimiento para no olvidar a las familias migrantes separadas en la frontera de EE. UU. y México. Foto: Difusión.

Este incremento se produjo en medio de los esfuerzos del presidente c por detener a los migrantes ilegales.

La cifra récord, la más alta en 13 años, se debió principalmente a llegada de emigrantes centroamericanos en grupos multitudinarios, integrados por familias que atravesaban México huyendo de la pobreza y la violencia en sus países para pedir asilo en los puestos fronterizos estadounidenses.

La administración Trump intensificó las medidas para desalentar este éxodo desde Honduras, Guatemala y El Salvador y presionó a México a que firmase un acuerdo por el cual impida el tránsito de indocumentados, además de exigir a los emigrantes que soliciten asilo en el primer país al que ingresan.

El gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo, que antes eran liberados en Estados Unidos hasta la resolución de su caso y muchas veces no comparecían ante los jueces, deben ahora aguardar la resolución de solicitudes en México, una medida, sin embargo, cuestionada por la justicia.