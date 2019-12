Una nueva polémica se desató en Walmart con respecto a los artículos que incluye en su web. Esta vez se trata de un suéter navideño con un estampado ‘inadecuado’ para la temática.

La imagen de dicha prenda tiene como protagonista a Papá Noel presuntamente a punto de consumir cocaína, denunciaron los usuarios. Las críticas no tardaron en surgir y Walmart tuvo que pedir disculpas a través de un comunicado y retirar el producto de su web.

El artículo promocionado consiste en un suéter azul de punto con un Santa Claus sentado frente a una mesa, describe 20 minutos. En dicha mesa hay una sustancia blanca en polvo y Papá Noel lleva en la mano lo que parece ser una pajita.

El mensaje que acompaña al estampado dice “Deja que nieve”. Sin embargo, lo que más indignó a los compradores fue la descripción que acompañaba a la oferta.

“Es blanca, tiene forma de polvo: la mejor nieve proviene de Sudamérica. Eso son malas noticias para Santa Claus, quien vive en el Polo Norte. Por eso a Papá Noel le gusta tanto saborear ese momento en el que puede poner sus manos encima de esa nieve colombiana de gran calidad”, decía el texto.

Después de este escándalo, Walmart tuvo que aclarar que si bien los suéteres están incluidos en su página no representan los valores de la empresa. En ese sentido, dijo que el producto es de un vendedor externo.

“Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca, no representan los valores de Walmart y no tienen cabida en nuestro sitio web. Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado”, aseguró este fin de semana un portavoz.