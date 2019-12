La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela está obligada constitucionalmente a elegir su presidente anualmente. Y el próximo mes de enero afronta una tesitura especial: si nombrar nuevamente al líder opositor Juan Guaidó u optar por otra figura, como establecieron los partidos en una reunión conjunta.

En 2015 cuando la oposición superó ampliamente en los sufragios legislativos al chavismo, guiado por Nicolás Maduro, las agrupaciones firmaron un pacto para rotar la presidencia cada año. Henry Ramos Allup fue el primero en 2016, le siguió Julio Borges en 2017 y Omar Barboza en 2018.

Pero en enero del presente año se dio un hecho inédito en la historia de Venezuela, tras ser escogido como jefe del Parlamento Guaidó se proclamó presidente encargado de la República Bolivariana. Y así lo reconocieron casi 60 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Canadá y Perú.

Guaidó justificó su proclamación en base a artículos de la Carta Magna venezolana, entre ellos el 233, que regula la falta absoluta del mandatario electo y la convocatoria a unos nuevos comicios, al considerar ilegítima la reelección en 2018 de Maduro. Mientras tanto, el presidente de la AN debe encargarse del Ejecutivo.

En ese caso, ¿qué ocurriría si Guaidó deja la presidencia del Parlamento? Dirigentes e incluso expertos en la materia no se ponen de acuerdo, por lo cual el pedido de algunos sectores es mantenerlo en su cargo.

“Se trata de blindarnos ante cualquier hecho o evento sobrevenido, lo inteligente, lo cuerdo, lo que tiene sentido común, es a mi juicio que Guaidó repita como presidente de la Asamblea Nacional, para evitar ruidos innecesarios”, subrayó el diputado Américo De Grazia en contacto con La República.

De Grazia, quien llegó a principios de mes a Italia como expatriado por el régimen de Maduro, opinó que “más allá de leguyerismos” la oposición coaligada debe “retomar la confianza” de la ciudadanía y la “iniciativa política” en 2020.

Si se sigue al pie de la letra el acuerdo de gobernabilidad, en 2020 deberían elegir a un diputado de los partidos minoritarios

Sin embargo, hay facciones minoritarias dentro del seno de la oposición que no están de acuerdo. Este fin de semana, por ejemplo, el parlamentario Richard Blanco publicó en su cuenta oficial de Instagram el acuerdo de gobernabilidad suscrito.

“¡La palabra se respeta!”, enfatizó Blanco en el texto escrito en la red social. “No se trata de una persona, se trata de todo un pueblo con ganas de libertad y tener un país de progreso (...). Sigamos adelante”, sostuvo.

¿Se beneficia el chavismo?

Miembros del Bloque de la Patria, que engloba a todos los chavistas electos al Parlamento, aseguraron recientemente que manejan información confidencial sobre 15 supuestos parlamentarios de derecha dispuestos a votar contra Guaidó en enero próximo.

Consultado por La República, el parlamentario Biagio Pilieri comunicó que la fracción 16 de Julio (16-J, una de las minoritarias y de la cual forma parte), debe reunirse para analizar el tema y tomar una decisión en conjunto.

Mientras que la diputada Tamara Adrián le indicó a este diario que “a la dictadura le encantaría que Guaidó no fuese reelecto y está trabajando para eso”, por lo cual llamó a “cerrar filas” en torno al joven de Voluntad Popular (VP).

¿Y la corrupción?

El propio líder de la Asamblea Nacional anunció el 3 de diciembre pasado que la instancia legislativa investigará “con fuerza” un supuesto caso de corrupción en el que están involucrados un grupo de diputados afines.

El portal Armando.info publicó una investigación que apunta que varios parlamentarios realizan gestiones para dar indulgencias a empresarios presuntamente vinculados al chavismo, en torno a las importaciones para los combos CLAP (programa de alimentos estatal subsidiado señalado de corrupción).

“No me extraña que en esa oposición con tantos intereses haya nexos con los sectores más corruptos y saqueadores del país”, le declaró el politólogo venezolano Víctor Maldonado a este diario.

El analista, muy crítico con la gestión de Guaidó, indicó que el presidente encargado de Venezuela “debió crear un Gobierno de amplia base para la transición con un contralor y un sistema de checks and balances (controles y equilibrios)”.

“Y al no haberlo hecho, trajo como consecuencia natural por supuesto estos hechos de corrupción”, agregó Maldonado.

Se pronuncia Estados Unidos

La presión ha ido in crescendo en los últimos días sobre el opositor. Incluso el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que respaldaría una “transición” con los chavistas en un Ejecutivo interino y sin Guaidó a la cabeza, en el eventual caso de que no resultara reelegido como presidente de la AN.

“Nuestro apoyo ha sido a las elecciones democráticas de Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por tanto, por la Constitución, como presidente interino”, explicó en una rueda de prensa, Michael Kozak, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que mantienen su respaldo hacia Juan Guaidó

A pesar de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, salió rápidamente a desmentir que Estados Unidos ya no apoye a Guaidó, especialistas aseguran que el dirigente de VP ha perdido fuerza y respaldo en su cruzada contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Es una expresión más que el presidente Guaidó no ha logrado ser lo suficientemente claro, preciso y firme en el curso estratégico, porque si ellos (Estados Unidos) lo están dudando, ¡imagínense!”, exclamó Maldonado.

Estados Unidos, de la mano del mandatario Donald Trump, se convirtió en el principal aliado de Guaidó tras su juramentación ante una muchedumbre en Caracas.