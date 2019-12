Un hombre de 61 años, identificado como Tom Jones, quedó herido luego que una paloma lo haya golpeado por encima de su ojo en la ciudad de Bolton (Reino Unido). El sujeto se sintió preocupado, debido a que sus heridas pudieron ser más graves.

Cuando ocurrió este accidente, Jones se encontraba visitando a una de sus amigas. Actualmente, el sujeto está indagando para encontrar a jefes de ayuntamiento con la intención de reducir la cantidad de palomas que están en el centro de la ciudad. Además, pidió a los transeúntes que ya no alimenten a estas aves.

“Estábamos en el centro de Bolton y caminábamos hacia la pista de hielo. Me giré para mirar a mi amiga y de repente algo golpeó mi rostro. Más o menos fue por encima de mi ojo. Alguien estuvo caminando detrás de mí y eso asustó a la paloma, pero tuve mucha suerte de no lastimarme más”, manifestó el agraviado para The Bolton News.

La víctima, que es un extrabajador de asistencia social, también indicó que este tipo de aves incomodan a la población de la ciudad. Y aseguró que esto seguirá siendo un problema si es que las personas siguen dejando comida para los pichones.

“He notado la cantidad de palomas en el centro de la ciudad y no quiero que algo así le pase a otra persona. Tengo 61 años y me golpeó muy fuerte, y no quiero pensar qué le podría pasar a alguien mayor que yo”, afirmó para el citado medio.

Tom Jones señaló que escribió una carta al consejo para que puedan reducir el número de estas aves, y un portavoz le respondió diciendo que “las palomas son una molestia en todo el país y una de las razones por las cuales las bandadas se juntan es porque la gente las alimenta”.

Sin embargo, el portavoz del consejo expresó que no existen leyes para evitar que el público pueda alimentar a las aves.