‘Los amo y los odio’, esas fueron las palabras que dijo un niño de 11 años durante el juicio que definía la sentencia de sus abuelos, quienes estaban acusados de haber ejercido violencia física y psicológica contra su nieto, en Iowa, Estados Unidos.

Sus abuelos Rocky y Jennifer Woolridge, le habían hecho temer a estar vivo, según informa The Sun. El abuelo, a pesar de haber sido un criminal condenado, figuraba como el principal cuidador de su nieto.

La primera sospecha de maltrato se registró cuando el menor fue llevado al hospital para recibir un tratamiento por quemaduras en sus pies. Luego que la policía le preguntara cómo se quemó, las indagaciones comenzaron. Los agentes acudieron a allanar la casa de sus abuelos.

La denuncia contempla que el niño tuvo lesiones consistentes con abuso infantil, incluyendo quemaduras térmicas en sus pies y contusiones profundas. La policía lo encontró temblando y caminando con dificultad.

Según un informe, un trabajador social dijo que al niño no se le había visto fuera de casa por lo menos en dos semanas, por lo que “no parecía ser libre de moverse de casa”.

Eso fue confirmado por el abuelo del niño, quien mostró al trabajador un sistema de detector de movimiento que emitía una alarma y encendía luces intermitentes cada vez que el niño se levantaba de la cama y ponía los pies en el piso.

Según los registros judiciales, se encontró una bolsa de plástico lleva de pañales en la habitación. El niño declaró que no se le permitía salir de su cuarto ni para ir al baño y dijo que no salía de la casa desde el verano pasado.

Los padres adoptivos lo han descrito como un niño “bellamente bondadoso”, pero dijeron que todavía tiene problemas por el abuso.

En el juicio, la víctima le dijo a su abuela. “¿por qué me mentiste? No me gustan los mentirosos como tú y tu esposo”. La pareja fue acusada de secuestro, peligro de menores y negligencia de un dependiente.

Jennifer, de 43 años recibió tres años de libertad condicional tras un acuerdo de declaración de culpabilidad, donde acepta haber puesto en peligro la vida del niño tras la violencia física infringida.