Un dentista de Anchorage, Alaska (Estados Unidos) ha sido demandado, entre otras cosas, por haber extraído el diente a una paciente mientras montaba una aeropatineta.

Por esta intervención, Seth Lookhart, de 34 años, es acusado por los fiscales del caso de haber cometido un “acto dental ilícito” que “no se ajusta a las normas profesionales mínimas de la odontología”, según consta en expedientes judiciales.

El incidente ocurrió en julio de 2016. La paciente, Veronica Wilhelm, se encontraba sedada sobre una silla mientras el doctor le extraía un diente al mismo tiempo en que montaba la patineta. Concluido el procedimiento, el médico levanta los brazos en señal de victoria.

El odontólogo registró estos hechos en un video que compartió con ocho personas. Al conversar con una de ellas, este señala en tono de broma que su acción era “un nuevo estándar de atención”.

Wilhelm señaló ante el tribunal que el dentista nunca pidió su consentimiento para la arriesgada maniobra y que, si ella hubiera estado consciente, tampoco se lo habría dado. “Hubiera dicho: ¡Demonios, no! No, eso no es profesional, es una locura", afirmó en declaraciones recogidas por la KTUU.

Lookhart también es acusado de cobrar fraudulentamente unos 1.8 millones de dólares del programa estatal de seguros Medicaid mediante la realización de procedimientos innecesarios. El médico aplicaba anestesia local a los pacientes con seguro privado, mientras que quienes recibían asistencia del gobierno eran sedados por vía intravenosa, un método más costoso.

El estado suspendió la licencia de odontología del acusado en 2017.