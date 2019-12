‘’Me violó, objetó y me avergonzó’’: acosan sexualmente a reportera en plena transmisión [VIDEO]

Acoso sexual ante los ojos de millones de personas. Alex Bozarjian pasó un incómodo momento por el condenable accionar de un hombre, quien le tocó las nalgas cuando ella daba su despacho desde una maratón en la localidad de Savannah, Georgia (Estados Unidos).

La reportera de la cadena WSAV News cubría la competencia y pese a encontrarse cerca de los atletas que saludaban eufóricos a las cámaras, ejecutaba su labor sin problema alguno.

Todo cambió cuando uno de ellos le tocó los glúteos sin importarle que se encontraba en vivo. Inmediatamente, el rostro de Alex Bozarjian pasó de la efusividad a la indignación. Pese a ello, continuó con su trabajo.

“Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, objetivó y me avergonzó. (…) Ninguna mujer debería tener que lidiar con esto en el trabajo o en ningún sitio”, expresó la periodista en su Twitter.

Miles de usuarios compartieron el repudio hacia lo sucedido y rápidamente procedieron a investigar al acosador.

Robert Wells, director del Consejo Deportivo de Savannah, aseguró que facilitará los datos del competidor que acosó sexualmente a la mujer.

“Alex, lo que pasó hoy es 100% inaceptable. Me alegra que tengamos fotografías para una fácil identificación”, resaltó.

Según la información brindada, el agresor responde al nombre de Thomas Reuben Callaway y tiene 43 años. Tras conocerse su identidad, el hombre eliminó su cuenta de Twitter.