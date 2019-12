En una entrevista a un medio boliviano, Jeanine Áñez tuvo duras palabras contra Alberto Fernández y su compañera de fórmula Cristina Kirchner. Esto, debido a que no fue invitada a la asunción presidencial que se llevará a cabo este martes en Buenos Aires, Argentina.

La presidenta interina de Bolivia comparó a Cristina Kirchner con Evo Morales acusándolos de ''despreciar la democracia'', entre otros fuertes calificativos.

La asunción de mando de Alberto Fernández como presidente de Argentina se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre y son varios las figuras políticas latinoamericanas que han confirmado sus asistencia como Tabaré Vázquez, Sebastián Piñera y Vicente Zevallos, presidente del Consejo de Ministros de Perú.

Sin embargo, hay personalidades que no asistirán a la ceremonia como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez, quien no recibió invitación. A causa de esto, la presidenta interina de Bolivia se refirió duramente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Jeanine Áñez considera que Cristina Kirchner no respeta la democracia. Créditos: Sputnik Mundo.

''Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto. Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado [...] que ellos desprecian la democracia, entonces yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades'', indicó Áñez.

Estas declaraciones llegan después que Jeanine Áñez afirmara tener una buena relación con Argentina, pese a las diferencias con el peronismo. Sin embargo, tras no ser invitada, la presidenta interina señaló: ''Ni siquiera me hubiera sentido cómoda, en realidad no tengo ni afecto ni desafecto, me resulta muy indiferente''

Alberto asumirá como presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre en el Congreso Nacional. Créditos: Diario Móvil.

Como se sabe, Alberto Fernández ganó las elecciones en Argentina en primera vuelta co la fórmula que lidera junto a Cristina Kirchner. Este hecho marca el regreso del peronismo al poder tras cinco años de gestión encabezada por Mauricio Macri.

Se prevé que el presidente electo comparta el auto con su vicepresidenta y se dirijan desde el Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo un acto.