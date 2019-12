Piden no criticar a Karen Espíndola por fingir su desaparición y exigen el mismo compromiso en otros casos

Tras reportarse el supuesto secuestro de Karen Espíndola, las redes sociales de México estallaron y procedieron a solidarizarse con los familiares. A través del hashtag #TeBuscamosKaren, la ciudadanía actuó rápidamente para difundir el rostro de la mujer y poder encontrarla.

‘’Para quienes critican machistamente la mentira de Karen y la defenestran, en el otro extremo de todas maneras hay más de 10 mujeres asesinadas y miles de niñas y adolescentes desaparecidas y en eso tenemos que concentrarnos’’, expresó la diputada Guadalupe Almaguer Pardo del PRD.

Además, la política resaltó que los usuarios en redes contribuyeron a concientizar sobre la desaparición de la fémina, por lo que debe repetirse este exitoso caso de participación, informa El Universal.

Por su parte, la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, también apreció el papel de los mexicanos para ubicar a Karen Espíndola.

“Independientemente de si hubo un engaño o no, eso hay que dejarlo de lado, lo importante es lo que se hizo para poderla encontrar y aplicarlo a muchos casos más, porque es una realidad, está sucediendo: hay niñas y mujeres desaparecidas y violentadas”, dijo Tagle.

“Pero no se puede decir que como Karen mintió no les vamos a creer otros casos. No, qué bueno que se buscó y que está bien”, agregó.

La funcionaria pública aseguró que este caso debe servir para que los gobiernos regionales de México promuevan más medidas de seguridad en beneficio de las mujeres, a través de aplicaciones que faciliten la información de los taxis.

Cabe resaltar que Karen Espíndola fingió su desaparición y le envió un mensaje de texto a su mamá, en donde le decía que el taxista la intimidaba.

“Empezamos a tomar y decido mandarle el mensaje a mi mamá para quedarme más tiempo (...) No debí mandar ese mensaje (...) No pensé que esto se saldría de control”, confesó la mujer.