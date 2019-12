Un docente de música de la Escuela Primaria de Mason en Grosse Pointe Woods, Michigan, Estados Unidos, fue suspendido de sus labores tras habérsele iniciado una investigación luego de solicitar a un niño de kinder que le roseara crema humectante en la espalda.

Una niña de cinco años que vio el hecho, les contó a sus progenitores el insólito pedido del maestro, hecho que ocasionó que el padre de la menor acuda a una reunión con el superintendente adjunto, Gary Niehaus. En la reunión, la autoridad le adelantó que el profesor no sería despedido ni suspendido de sus funciones a pesar de la denuncia mientras duren las indagaciones.

PUEDES VER: Hombre torturó a golpes a su hijastro de 6 años en presencia de su madre

Al conocer la cuestionable respuesta del superintendente del centro educativo, el Dr. Chris Seitz, papá del niño involucrado en el caso acudió a los medios para informar sobre lo sucedido dentro del plantel, por lo que Niehaus decidió suspender al maestro, pero con goce de haberes.

En declaraciones a la prensa, Seitz detalló las palabras exactas que le dijo el maestro a su hijo. “Le dijimos que alguien no le debería pedir hacer eso, él realmente nos dijo, pero no me quería meter en problemas. Para mí eso es una gran señal de alarma.”, declaró a 7 Action News.

El padre del menor dijo estar preocupado de que la situación haya avanzado a más y pueda haberse llegado hasta el abuso sexual. El superintendente pidió a Servicios de Protección Infantil que ayudara con la investigación para determinar el nivel de responsabilidad del maestro en el hecho.