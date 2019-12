El pequeño de tres años, Jaiden, se encontraba jugando entre las escaleras eléctricas del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando su ropa se quedó enganchada en la baranda.

El menor estadounidense fue llevado de emergencia al hospital Atrium Health, donde le diagnosticaron traumatismo cerebral. Los policías que acudieron al lugar, informaron que cuando lo vieron estaba acostado en un “gran charco de sangre”.

PUEDES VER: Liberaron a ginecólogo que grabó a pacientes y vendió sus videos a paginas pornográficas

Antes de que caiga del piso 20, la hermana de Jaiden trató de ayudarlo tirando de él para que la escalera no lo jalara, sin embargo, no logró evitar el fatídico desenlace. Asimismo, un trabajador del aeropuerto se apresuró en auxiliarlo, pero no llegó a tiempo.

Mira aquí el video:

Tres días después del accidente, el menor murió y su madre, Jiterria Lightner, fue acusada de negligencia infantil por haber permitido que sus hijos jugaran en la escalera eléctrica sin supervisión.

Aunque ella afirmó que estaba sentada cerca de la escalera mecánica cuando sus hijos jugaban. La policía de Estados Unidos afirmó que la señora “permitió un riesgo sustancial de lesiones físicas al consentir que el niño juegue, sin supervisión, en una escalera mecánica del aeropuerto”.

Además, la imagen del video del aeropuerto de Estados Unidos muestra cómo los niños jugaban durante más de una hora sin que ella aparezca.