“Grité, pero nadie me ayudó”: Estudiante denuncia violación en pasillos de escuela secundaria [FOTOS]

Una adolescente de 16 años denunció a uno de sus compañeros de una escuela secundaria de Houston, Texas, Estados Unidos, quien con engaños la sometió sexualmente en uno de los pasillos de la institución educativa.

La joven indicó que a pesar de dar gritos para que alguien la escuche y acuda en su auxilio, nadie le hizo caso. El presunto incidente ocurrió el pasado 22 de noviembre en la Mayde Creek High School a las 11:30 de la mañana.

La estudiante relató que en el momento que se dirigía a almorzar, su compañero la abordó y comenzaron a platicar. Sin embargo, minutos más tarde, el muchacho cambió su comportamiento para tornarse violento y la arrojó al suelo.

“Fue entonces cuando me quitó los pantalones y comenzó a tocarme. Luego me dio la vuelta y me violó”, narró la chica agredida. Según explicó, su compañero solo la soltó cuando la campana escolar sonó y huyó corriendo del lugar.

La escolar contó lo sucedido a su madre y se dirigieron a la estación policial a poner la denuncia. La menor teme que haya otras mujeres agredidas por el alumno que no se animan a denunciar por temor o vergüenza.

La madre de la víctima dijo estar mortificada por el hecho. “Cuando ponemos a nuestros hijos en manos de otra persona, especialmente en situación escolar, esperamos que nuestros hijos estén seguros”, señaló.

Ronnie Edwards, director de la preparatoria de Houston, emitió un comunicado en el que dio a conocer las acciones que tomará sobre el caso.

“La agresión sexual es un incidente que la administración del campus y la policía […] investigan a fondo para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal”, puntualizó.