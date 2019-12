El expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, se pronunció a favor de legalizar el consumo de cocaína como vía para combatir el narcotráfico y así acabar con el negocio mundial de estupefacientes.

“Deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de coca, registrar a los consumidores, identificarlos”, abogó Mujica el jueves entrevistado en México por la cadena Televisa. “En lugar de gastar en aparatos represivos vamos a gastar en enfermeros”, opinó.

Pepe Mujica, reconocido por haber impulsado durante su mandato la aprobación del consumo legal de marihuana en el 2013, recalcó que para afrontar una decisión como esa se necesita “tener mucho coraje político”.

“Me parece ridículo meter preso a un muchacho por fumar un cigarro. Yo no recomiendo ninguna droga, al contrario”, aclaró el ex jefe de Estado (2010–2015) uruguayo, quien enfatizó que no vale la pena mantener la coca como un elemento ilícito.

Para Mujica los Gobiernos transformaron las drogas “en un negocio fantástico por la tasa de ganancia que tiene”, dado que “lo prohibido cuesta más”.

“¿Por qué existe el narcotráfico? Por dos cosas: porque existen los consumidores y porque lo prohibimos. Entonces lo convertimos en un negocio fantástico por la tasa de ganancia que tiene, porque todo lo prohibido cuesta mucho más”, añadió.

En México el reconocido Pepe ha desarrollado una agenda activa que incluyó sendas reuniones con el mandatario norteamericano Andrés Manuel López Obrador y con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien recibió asilo político tras su renuncia el 10 de noviembre pasado.

El rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández (d), otorgó el doctorado honoris causa a José Mujica

En Ciudad de México (capital) José Mujica también recibió el doctorado honoris causa otorgado por el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández.