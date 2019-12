Joven pierde la mitad del cráneo en explosión de laboratorio clandestino de drogas [VIDEO]

Pretender fabricar su propia droga de forma artesanal casi le cuesta la vida a un joven conocido artísticamente como Dr. Knarf. Nico Brenner, es un rapero oriundo de Hamburgo, Alemania, que en febrero del 2017 fue protagonista de un grave accidente tras explotar varios cilindros de gas propano que usaba para su cultivo personal de cannabis.

El rapero fue lanzado varios metros a la calle cuando se encontraba en el sótano de su estudio ubicado en su propia casa. El hombre de 35 años, realizó una combinación de extracto de cannabis, altamente concentrado y gas brutano, ocasionando la explosión de uno de los recipientes donde llevaba a cabo la mezcla.

Producto de la detonación, Dr. Karf salió vivo de milagro, aunque perdió gran porción de su cráneo. Brenner fue llevado a la unidad especializada en quemaduras debido que también presentaba heridas en 40% de su cuerpo.

“Lo de la piel quemada no fue nada comparado con lo que vino después. Estuve tres meses en coma durante el cual sufrí cuatro derrames cerebrales. Mi cerebro era tan grande que me tuvieron que extirpar algunos huesos'', dijo el rapero al medio The Sun.

Los médicos no brindaron muchas esperanzas de vida a la familia del artista, pero él se aferró a la vida. A casi tres años del accidente, Brenner admitió que cometió errores antes de la explosión.

A pesar de que le falta una gran parte de su cráneo y está paralizado en un lado de su cuerpo, él sigue siendo positivo y está aprendiendo a caminar de nuevo. Además, anunció que lanzará un nuevo álbum en el 2020.