Greta Thunberg llegó en tren a Madrid para marchar por el clima: “Queremos ver acción” [VIDEO]

Miles de personas, entre ellas se espera a la joven activista medioambiental Greta Thumberg, participan este viernes en la Marcha por el Clima en Madrid, España, para exigir mayores medidas de los Gobiernos en contra de la crisis climática.

Convocada por varias plataformas, como Fridays For Future, la movilización se desarrolla en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que alberga Madrid tras la crisis que se vive en Chile, donde las multitudinarias protestas obligaron a cambiar de sede.

Thunberg, sueca de 16 años, centra los focos de la prensa desde que llegó en tren desde Lisboa (Portugal) tras realizar un trayecto que incluyó 17 paradas. En el municipio español de Chamartín fue recibida por gran cantidad de personas, como la figura visible en la lucha contra la crisis climática.

“La crisis climática sigue siendo ignorada por los responsables políticos y no podemos seguir así”, declaró Thumberg horas antes en una rueda de prensa, en la que hubo 420 periodistas acreditados, en la cual abogó por aplicar mayores acciones.

La activista lleva varios meses en huelga escolar los viernes, una protesta que fue seguida por millones de jóvenes. Se trasladó a Madrid en tren porque el recorrido está electrificado, es decir, no usa diésel y no emite emisiones de dióxido de carbono.

“Hemos hecho huelgas durante más de un año y aun así en realidad no ha sucedido nada, básicamente (...). No es una solución sostenible que los niños dejen de ir a clase, no podemos seguir así. Nos encantaría ver algo de acción de los líderes políticos, porque la gente sufre y muere por esta crisis climática. No podemos esperar ni un minuto más”, dijo.

En específico sobre la cumbre, conocida como COP25, instó a que llegue a “algo concreto y que produzca más concienciación de la población en general, y que los responsables políticos se den cuenta de la crisis climática”; aunque no quiso valorar las ausencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no están en Madrid. Sin mencionarlos, rodeada de otros jóvenes activistas del mundo, Thumberg destacó: “No podemos permitirnos medias tintas ni que pasen más días sin que se tomen acciones reales”.