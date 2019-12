¿Por qué los extranjeros viajan a Venezuela cuando todos los venezolanos quieren marcharse del régimen de Nicolás Maduro?

Para responder esta interrogante, la BBC contactó a un grupo de turistas que compró un boleto de avión para visitar el país caribeño, sometido por una severa crisis.

“Desde hace tres años que soñaba con ir al Roraima”, contó el japonés Koichiro Sawada, quien en 2016 quedó asombrado con esa área geográfica que alberga algunas de las formaciones rocosas más antiguas del mundo.

“Luego, simplemente me dije: tengo que ir. Es un destino muy barato y también quería ver con mis propios ojos lo que realmente está pasando en Venezuela”.

Entonces empezó a planificar su viaje y lo hizo realidad al poco tiempo.

La BBC explica por qué los turistas extranjeros insisten en viajar a Venezuela. Foto: Cortesía BBC.

Aunque Roraima es uno de los destinos más codiciados por los turistas extranjeros, el número de personas que realmente lo visita es escaso.

En general, este país nunca ha sido un país con una industria turística importante. La crisis en Venezuela no ha hecho sino empeorar la situación en este sector.

A eso hay que agregarle que muchas aerolíneas internacionales cesaron sus operaciones en el país, y varios países europeos desaconsejan a sus ciudadanos viajar a Venezuela, a menos de que sea “estrictamente necesario”.

Uno de ellos es el Ministerio de Relaciones Exteriores británico (Foreign Office), que emite recomendaciones de viaje en su sitio web.

Mary Anne Nelson, supervisora de ventas de la agencia de viajes Journey LatinAmerica, con sede en Londres, indicó a la BBC que "cuando el Foreign Office dice eso, los seguros no cubren esos destinos, y por consiguiente, no podemos vender boletos”.

Pese a esta realidad, “de vez en cuando recibimos correos de gente que quiere visitar el país a pesar de la situación. De hecho tenemos una persona que nos escribe cada cierto tiempo preguntándonos si puede viajar”, agregó.

¿Cuál es el atractivo de Venezuela?

En el Informe de Competitividad Turística de 2015 del Foro Económico Mundial (FEM), Venezuela ocupa el puesto 110 de un total de 141 países, por debajo de Albania, Kuwait, Nicaragua o El Salvador.

La Isla de Margarita, el archipiélago de Los Roques, el delta del Orinoco, el Amazonas y el Parque Nacional de Canaima con el monte Roraima son hermosos destinos turísticos como para hacer de este país sudamericano una potencia turística.

Pero nunca lo fue, ni menos ahora con la crisis producida por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Sinceramente, el país es más bonito de lo que esperaba; es una lástima que casi nadie venga”.

“Me sorprendió lo buena que es la comida: las arepas me gustaron, pero prefiero las cachapas. ¡Es mi plato favorito! Me gustan con queso de mano (un tipo de queso local), que se derrite en tu boca”, confesó a la BBC el japonés Koichiro Sawada.

“Llevo un mes viajando por toda Venezuela, y me pienso quedar un mes más. Aprovecho el tiempo practicando mi español, yendo a clases para aprender a bailar salsa y bachata, y también me inscribí en un curso de inglés”.

“Son actividades que económicamente no me cuestan nada, me divierto haciéndolas y además son un aporte a mi desarrollo personal”.

“Todo el mundo me decía ‘no vayas a Venezuela, estás loco’, pero me lo pasé muy bien. Me gustó mucho el país y pienso que tomando precauciones se puede viajar”, dice Ryuta, otro japonés, también de Tokio.

Un país de gente amable

Eliane Souza es otra turista que quedó “fascinada” con Venezuela.

“La gente es tan amable y tan cálida. Sigo en contacto con algunos locales que conocí durante el viaje”.

“Hay buenos lugares donde hospedarse con todas las comodidades, incluso hay hoteles 5 estrellas en medio de la Amazonía. También hay mucha gente capacitada… pero lo que no hay son turistas”, lamentó.

“Lo peor es que la gente en esa parte de Venezuela vive del turismo y es tan triste que antes recibían un número de visitantes decente y ahora no reciben a nadie”.