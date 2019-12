Una avioneta que llegaba desde Brasil cayó la noche del jueves sobre el techo de una vivienda ubicada en una localidad de Buenos Aires, Argentina. Según los primeros informes, el vehículo se quedó sin combustible poco antes de aterrizar.

El piloto declaró en emergencia la avioneta y perdió el control, fue entonces cuando se produjo el accidente. Al interior iban cuatro pasajeros, entre ellos un menor. Sin embargo, afortunadamente todos salieron ilesos, informa Clarín.

En cuanto a la vivienda, sufrió daños y los cables de luz que se encontraban sobre ella fueron arrastrados y destrozados. Esto provocó que la cuadra se quedara sin el servicio.

“Estábamos comiendo y escuchamos un ruido como de chapa. Parece que (la aeronave) se llevó los cables por delante y eso la hizo caer. La avioneta está sobre el techo de la casa y la parte de la cola está del otro lado del terreno”, contó un testigo.

“Si se llevaron todo por delante es porque no conocen la zona, porque por acá pasan aviones todo el tiempo, aviones grandes”, agregó en declaraciones para TN.

No obstante, en el momento del accidente no había ningún morador, por lo que no se registraron heridos. Incluso los pasajeros pudieron salir del lugar sin necesidad de ser auxiliados.

“Los ocupantes no sufrieron heridas graves, de hecho salieron de la avioneta por sus propios medios. Igual fueron atendidos por las ambulancias”, explicó un bombero voluntario.

Vecinos de la zona le contaron a TN que “el avión venía planeando y se escuchó una explosión mientras arrastraba todo el tendido eléctrico”.

En el lugar se hicieron presentes los Bomberos de la localidad y del aeropuerto, así también la Policía y Defensa Civil. Estos últimos se encargarán de confirmar la razón del accidente.