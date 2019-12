Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y una de las principales opositoras de Donald Trump, se enfureció cuando el reportero James Rosen, de Sinclair Broadcasting, le preguntó si es que odiaba al actual mandatario norteamericano.

“No te metas conmigo cuando se trata de palabras como esa”, fue una de las frases que soltó incómoda la parlamentaria.

Según el portal de la cadena NBC, Pelosi había terminado la conferencia de prensa y estaba retirándose. De pronto escuchó la pregunta de James Rosen sobre si odiaba a Donald Trump.

Incómoda, la parlamentaria le respondió: “No odio a nadie [...] Como católica me molesta que uses la palabra odio. No te metas conmigo cuando se trata de palabras como esa”, le dijo.

En medio de su respuesta, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos regresó a su podio principal a aclarar el altercado que había tenido con el periodista.

La mañana de este jueves, Nancy Pelosi había anunciado que ordenó al jefe del Comité Judicial del Parlamento norteamericano, Jerry Nadler, que redacte la acusación contra Donald Trump.

“El presidente no nos deja otra opción que actuar, porque está tratando de corromper, una vez más, las elecciones para su propio beneficio”, dijo Pelosi durante su intervención.

Agregó que las acciones del mandatario “desafían la visión de los fundadores y el juramento del cargo que hace para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”.