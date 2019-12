Le sirvió la leche a sus hijos y se sorprendió al ver heces en la botella [FOTOS]

Una madre de tres niños de la localidad de Otford del condado de Kent, en Reino Unido, denunció que encontró heces en una botella de leche de la marca Cowbelle en la tienda Aldi.

La mujer, identificada como Anita Jacobs, se indignó por lo que encontró en la botella de leche, por lo que llevó el objeto para que la empresa lo examine. Pero, la señora de 45 años denunció que la industria arrojó la muestra al basurero.

Según informó Kent Live, un portavoz de la empresa indicó que Cowbelle quería asegurarle a la agraviada que la leche se procesaba, junto con otras botellas, en un ambiente sellado y se vertía el líquido con una malla para que no se pueda contaminar.

Jabos aseguró que, en lugar que tomen con seriedad la queja, la compañía la “engañó con un ramo de flores”. “Mi hija me llamó desde la cocina para decirme que algo había salido de la botella de leche. Estaba en el piso y nunca había visto algo así en toda mi vida”, expresó.

La señora manifestó que adquirió el producto y la usó en el café de ella, de su esposo y en el cereal de sus hijos. “Me dijeron que probablemente era crema quemada, pero no se parecía nada a eso. Me dieron un ramo de flores y me devolvieron el dinero, pero quiero saber qué había en la leche. Siento que me están engañando”, señaló.

Anita Jacobs afirmó que nadie de su familia se ha enfermado ante este hecho, pero siente preocupación por sus niños. Asimismo, un portavoz de Aldi manifestó que el equipo de control de calidad de la empresa se sorprendió por la denuncia de la agraviada.