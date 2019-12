Mujer agrede sexualmente a dos hombres en tren y policía la detiene ‘infraganti’ [VIDEO]

Una mujer fue detenida bajo la sospecha de agredir sexualmente a dos sujetos en el metro de Londres, en Inglaterra. La atacante de 24 años, también se le imputa cuatro cargos de agresión común, según informó la policía de transporte británica

De acuerdo con las investigaciones del caso, el violento incidente ocurrió en un servicio c2c desde London Fenchurch Street hasta Pitsea, Essex. El pasajero, John Mason, registró la agresión y las compartió en las redes sociales.

“Estaba ocupándome de mis propios asuntos, pero esta chica estaba molestando a todos y al final al final día, tienes que tomar una posición. Le sugerí que se bajara en Barking, Purfleet y otras paradas”, comentó Mason a las autoridades.

“Ella me golpeó en la cara dos veces y agarró a un guardia de seguridad. He estado allí antes y no pasó nada, así que me alejé”, agregó el viajero, quien filmó a la mujer que al parecer gritaba enojada frente a un pasajero.

Según el testigo, la mujer gritaba: “¿Eso es lo que piensas, crees que puedes decidir cuándo algo en este planeta importa, es eso lo que piensas?”, mientras la mujer se comportaba de manera exaltada, varios pasajeros intentaban calmarla.

Un representante de la policía de transporte británica informó que detuvieron a una pasajera por causar disturbios en el medio de transporte nocturno y por agredir sexualmente a dos varones, después fue capturada en Tilbury.

La atacante, que es de Bowers Gifford, fue arrestada bajo sospecha de dos cargos de agresión sexual y cuatro cargos de agresión común. Por el momento permanece en custodia mientras prosiguen las indagaciones del suceso.