Día internacional del suelo

“Requerimos un suelo vivo”

Martika Barjyoperak, Hawariko (músico tradicional).

En este día, es muy importante hablar del suelo y del agua. En este contexto donde ocurren situaciones devastadoras para el suelo y el agua en el planeta. En megaproyectos, en ríos importantes se trafica con la biodiversidad. Un paso importante es defender los derechos bioculturales, porque los ecosistemas no solo son biológicos, son también culturales. Reconocer los derechos de la naturaleza, los derechos del suelo, del agua es de suma importancia. Requerimos un suelo vivo que garantice nuestros alimentos, no un suelo contaminado. Ese es un derecho fundamental de una democracia viva. Cuando esto no es así, ¿de qué democracia hablamos? Ese es el sueño, una democracia ambiental y cultural.

Preservar la productividad

Paulo Yvan Almeida, director Reg. Yara South Pacific.

Según datos de la FAO, un tercio de los suelos del planeta están de moderada a altamente degradados debido a la erosión y el agotamiento de nutrientes. Es alarmante, considerando que el 95% de los alimentos se producen directa o indirectamente en el suelo, por lo que su degradación pone en riesgo la viabilidad agrícola y la seguridad alimentaria. Para una adecuada capacidad de su producción se requiere de un suelo bien manejado, sano y sostenible, ya que puede producir hasta un 58% más de alimentos. Buenas prácticas agrícolas significan: aplicar a los campos fertilizantes a base de nitratos para nutrirlos adecuadamente y también reducir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero).