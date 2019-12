¿Qué significa “lenguaje inclusivo”? La RAE resuelve tu duda

¿Alguna vez te preguntaste qué piensan en la Real Academia Española (RAE) sobre el lenguaje inclusivo? Una internauta de España lanzó la pregunta en el Twitter y la madre de la lengua, sin medias tintas, resolvió su duda, la duda de muchos.

La postura de la RAE respecto a este nuevo lenguaje se comparte tan solo meses después de que anunciara su rechazo a las construcciones ‘todos y todas’, ‘todes’, ‘tod@s’ o ‘todxs’. “El problema es confundir la gramática con el machismo”, dijo en su momento Darío Villanueva, director de la entidad española.

"¿Cómo defines al lenguaje inclusivo?“, escribió la cibernauta. "Se llama así al conjunto de estrategias encaminadas a evitar el uso genérico del masculino gramatical”, fue el preludio de la respuesta difundida por la Real Academia Española desde su cuenta oficial de Twitter.

Además, insistió en que el concepto de este lenguaje no debe adoptar un sesgo sexista. No se debe ignorar “que este se basa en su condición de término no marcado de la oposición de género, y no en un supuesto sesgo sexista del sistema lingüístico”, sentenció.

El lenguaje inclusivo ha ganado terreno en los últimos años en varias partes del mundo como Perú, Chile, México, España, entre otros. Sobre todo porque se convirtió en un denominador común respecto a la lucha por la paridad de género y contra la la violencia de la misma.