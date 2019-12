Un ofuscado Trump llama “doble cara” a Trudeau por video donde supuestamente se burla de él [VIDEO]

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, tildó de “dos caras” al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en respuesta al video donde supuestamente el líder liberal se burla de él en una conversación con otros mandatarios en Londres.

Por internet circula un vídeo, grabado durante una recepción el martes por la tarde en el palacio de Buckingham, que muestra a Trudeau en una plática con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

Todos estos se burlan de la conducta de una persona que llegó tarde a la cumbre, sin mencionar, sin embargo, el nombre de Trump.

Trudeau, en particular, afirma que el participante de la reunión tuvo que celebrar primeramente una rueda de prensa de 40 minutos, y que el equipo de esa persona “estaba boquiabierto” con el hecho.

Todos los líderes de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) estuvieron en la capital británica para tratar los avances del grupo militar. Y cuando los periodistas le preguntaron a Trump sobre la supuesta burla declaró: “Bueno, tiene dos caras”.

En compañía de la canciller de Alemania, Angela Merkel, sostuvo que Trudeau le parece “un tipo muy agradable” y no hizo mayor valoración al respecto. Solo se limitó a referirse a la necesidad de que Canadá contribuya aun más a la Alianza.

“La verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2 por ciento (del PIB a los gastos de defensa de la OTAN), y puedo ver que no está muy contento con eso”, manifestó Trump.

Luego algunos medios británicos y norteamericanos informaron que Trump fue captado en un audio mientras presumía ante una persona presente en la cumbre, no identificada, por la respuesta al primer ministro. “Eso fue divertido cuando dije que ese tipo tenía dos caras”.

En una cumbre de la OTAN que estuvo marcada, una vez más, por la figura del republicano, a través de su cuenta verificada de Twitter anunció que abandonaría Londres sin ofrecer una rueda de prensa final.

“No haremos una conferencia de prensa al cierre de la OTAN porque lo hicimos en los últimos dos días”, escribió Trump.