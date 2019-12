Williams Kaliman, ex comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, negó este miércoles que en su país se haya perpetrado un “golpe de Estado” para sacar del poder a Evo Morales, en respuesta a quienes fustigan que haya “sugerido” al líder indígena que renunciara.

“¿Cómo puede ser un golpe de Estado?, yo no me he quedado de presidente, nadie que sea militar se ha quedado de presidente”, declaró Kaliman entrevistado por el medio local Radio Fides, en referencia al Gobierno que encabeza la mandataria interina Jeanine Áñez.

El pasado 10 de noviembre Morales dejó su cargo luego de que la máxima figura castrense le “sugiriera” dimitir. Kaliman defendió su accionar e indicó que la recomendación estaba dentro de sus atribuciones, establecidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).

El alto mando militar "en estricto cumplimiento del artículo 20 de la LOFA, sugerimos al presidente la renuncia", dijo Kaliman

La renuncia de Morales ha sido calificada como “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Sobre la denuncia que hay en su contra, ante la Fiscalía, ratificó que asumirá su defensa jurídica y no piensa irse del país. “Estoy en Bolivia, ¿por qué tendría que huir? Estoy con mi familia, con mis hijos”, aseguró en el programa Antes de Mediodía.

El general está acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y omisión de socorro durante las protestas que sacudieron el país altiplánico tras las elecciones del pasado 20 de octubre, cuando Morales salió reelegido para un cuarto mandato y la OEA sostuvo luego que hubo “irregularidades” en el proceso.

En otra entrevista, con la red ATB, Kaliman sostuvo que el pedido de dimisión era necesario para evitar más enfrentamientos entre partidarios y adversarios del ex jefe de Estado (2006-2019). Aun así las manifestaciones dejaron víctimas y recién dos días después, Áñez asumió de forma interina el Gobierno.

“La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es clara y dice que ante la ausencia del primer mandatario el que toma las decisiones es el comandante en jefe”, criticó el abogado querellante, Omar Durán, citado por Página Siete.