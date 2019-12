Ex ladrones dan consejos para mantener el hogar seguro en esta Navidad [VIDEO]

En las viviendas se guardan las posesiones más valiosas para la familia y ahora que se acerca la temporada festiva de la Navidad, las personas permanecen menos tiempo en sus hogares. Por tal razón, se necesita tener la seguridad que los objetos de valor estén a salvo de los ladrones.

De acuerdo a los ex ladrones, muchas personas cometen graves errores de seguridad. Estos desaciertos se revelaron en el portal Reddit, que pedía a las personas con un pasado criminal que compartieran el peor lugar donde no se debería guardar los elementos de valor.

PUEDES VER Profesora “supermodelo” tuvo relaciones y acosaba constantemente a cinco alumnos

“Si su casa va estar vacía por un tiempo, considere invertir en uno de estos sistemas de automatización del hogar con iluminación inteligente donde puede configurar diferentes habitaciones para que se enciendan y apaguen en diferentes momentos del día. Cocina durante la cena, dormitorios por la noche, etcétera”, fue uno de los consejos más comentados.

Otro de los ex criminales recomendó no tener cajas pequeñas de seguridad. Indicaron que “es genial cuando encuentras uno porque son fáciles de abrir y si no tienen una caja fuerte en la pared, entonces todos sus objetos de valor principales y dinero generalmente están en él”.

PUEDES VER Pareja gay se besaba en una plaza y un hombre los persiguió a latigazos durante ataque homofóbico

Un punto de vital importancia es mantener cerrado el cobertizo del hogar, independientemente de cual sea el material del techo. “Incluso si su casa está cerrada, si su cobertizo no está, es probable que tenga acceso a una gran cantidad de herramientas que puedo usar para obtener acceso. No ayudes al ladrón. Cierra tu cobertizo”, recomienda otro experimentado ex delincuente.

Uno de los errores más frecuentes de las personas es que guardan sus llaves de repuesto cerca de la puerta principal. Por eso se sugiere que “no guarde la llave de repuesto cerca de la puerta de entrada, debajo de la maceta, debajo del tapete de la puerta o en la parte superior del marco de la puerta, etc.”

Muchas veces una buena estrategia de seguridad puede salvar las pertenencias más preciadas. “Mi prima vive en un barrio malo, así que fue a una tienda de segunda mano, compró una caja de joyas de aspecto desagradable y un montón de joyas de disfraces caras que en realidad no valen nada y las metieron en la caja”, comentó un ex ladrón.

Además, “ella mantiene esto en un lugar visible. De esta manera, si alguien realmente entra, lo agarrarán y huirán, ignorando algunos de sus objetos de valor bien escondidos”. Tal vez parezca una idea muy simple, pero puede llegar a ser muy efectiva contra los ladrones en el mes de la navidad.