“Fue el peor día de mi vida”: lamentó Bethany Rosser al ser protagonista de un terrible accidente que convirtió su vida en una completa pesadilla. ¿Qué pasó? La joven de Inglaterra sufrió quemaduras de tercer grado en su rostro luego que explotara los huevos que puso a hervir en el microondas.

La joven de 22 años aseguró a The Sun que leyó una receta en línea que afirmaba que no existía ningún riesgo por sancochar los huevos en el microondas con agua, sin que se reventaran, siempre y cuando se les agregara sal. Siguió las instrucciones al pie de la letra, los cocinó durante seis minutos a 900 W y luego los sacó para enfriarlos.

A primera hora de la mañana, Bethany se preparaba para desayunar, pero cuando fue a comprobar si los huevos se habían sancochado, sufrió el poderoso impacto de una explosión en el lado izquierda de su cara. “Sentí cómo si me hubieran arrancado la piel, me daba tanto miedo. Nunca he estado tan asustada en mi vida, estaba temblando y llorando”, contó.

La joven que se encontraba sola en su casa, llamó al 999 y fue trasladada de emergencia a la unidad de quemados del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, Inglaterra, donde le colocaron vendajes húmedos sobre su rostro.

“Me siento horrible, pero nerviosa, ya que no estoy segura de poder ver por ese ojo cuando baje la inflamación”, comentó en The Sun.

Según los especialistas, las quemaduras de Bethany no cicatrizaran y que su piel puede presentar una decoloración a largo plazo. Asimismo, reveló que no ha sido la única víctima de este terrible accidente. “Tengo una prima que le pasó lo mismo, pero no le cayeron en su cara”, confesó la mujer muy acongojada.