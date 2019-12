Una mujer veterinaria identificada como Priyanka Reddy fue abusada sexualmente por cuatro jóvenes, quienes posteriormente la asesinaron y quemaron el cuerpo de la víctima para eliminar evidencias y así evitar ser detenidos por la policía de Hyderabab, India.

El cuerpo de la joven veterinaria fue descubierta sin vida a unos 25 kilómetros de distancia de donde estaba su moto y fue encontrado por un vendedor de leche que de inmediato dio aviso a la policía.

Luego del hallazgo del cuerpo de Priyanka de 26 años de edad, los oficiales realizaron una investigación y se logró la captura de los cuatro sujetos involucrados en el crimen. Sin embargo, tras la detención, lo que más llamó la atención de las autoridades del estado de Telangana (India) fueron las declaraciones de la madre de uno de los involucrados, según informó India Times.

“Si mi hijo es culpable, quémenlo del mismo modo como fue quemada Priyanka”, enfatizó Jayamma, madre de Chinakunta Chennakeshavulu.

Jollu Rajappa, padre de Jollu Shiva, otro de los involucrados en el asesinato, declaró al portal The Quint que no quiere saber el destino de su hijo. “No quiero tener nada que ver con mi hijo, lo repudié por su accionar y no asistiré al juicio. Está muerto para mí”, reiteró.

Los familiares de Jollu Naveen, también vinculado al crimen dijeron sentirse sorprendidos y no creen que su hijo haya participado del homicidio de la veterinaria.

Mientras que, Molandi, madre de Mohammad Areef, afirmó que no desea saber nada del caso.

Al momento de su asesinato, Priyanka Reddy regresaba a su casa a bordo de su motocicleta. En el camino se le pinchó la llanta cerca de la ciudad de Hyderabab por lo que decidió llamar a su hermana para informarle de su infortunio con su vehículo.

Bhavya, hermana de la occisa le recomendó dejar la moto y tomar un taxi, sin embargo, Priyanka se encontró con 4 jóvenes camioneros que le dijeron que la ayudarían a reparar su moto.