Estados Unidos y su plan de crear soldados modificados para el 2050

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó un texto titulado llamado Cyborg Soldier 2050: Human / Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD’ (Soldado Cíborg 2050: Fusión Humano-Máquina y las implicaciones para el futuro del Departamento de Defensa), en el que, por el vertiginoso desarrollo de las tecnologías, para el año 2050, las calles podrían estar plagadas de soldados con un visión y audición portentosa, fuertes y hasta con dominio de telepatía.

El Pentágono detalló cuatro aspectos en el informe:

1. La posibilidad de desarrollar lentes de contactos con un zoom digital.

2. Desarrollo de un traje optogenético para recuperar la energía muscular en los soldados físicamente cansados.

3. Se precisa un auricular mucho más pequeño y compacto, además de ser capaz de establecer la comunicación.

4. "El desarrollo de mejoras neuronales directas del cerebro humano para la transferencia de datos de forma bidireccional", dice el informe.

Dicha tecnología facilitará la lectura y escritura entre humanos y máquinas.

Por lo que la relación entre humanos y soldados permitiría compartir la información en campo de batalla instantáneamente y sin recurrir a dispositivos de comunicación.

“El tema de los implantes para mejorar al ser humano es algo que se aborda frecuentemente en los videojuegos y películas de ciencia ficción, sin embargo, Estados Unidos predice que antes del 2050 esta tecnología estará disponible y será impulsada principalmente por la demanda de las personas”.