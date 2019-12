Una niña transexual de ocho años llamada Elsa, oriunda de Arroyo de San Serván del municipio de Bedajoz en España, brindó un discurso a los políticos de la Asamblea de Extremadura. El mensaje llegó a ser viral en redes sociales y provocó el aplauso del público asistente.

El discurso que brindo la niña transexual fue en el IV Pleno Escolar contra el acoso por LGBTIfobia, que llegó a contar con la participación de alumnos y profesores para tratar estos casos.

“Durante los últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estoy en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, el cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento”, manifestó la menor en el mensaje que brindó.

Asimismo, Elsa dedicó unas palabras a los miembros de la Asamblea de Extremadura: “De todo lo que tengo que decir, lo más importante es esto: señoras y señores que se dedican a la política: sigan, a pesar de las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Los transexuales tenemos el derecho a ser quiénes somos”.

Cabe indicar que la niña transexual y su familia forman parte de Fundación Triángulo Extremadura desde hace cuatro años, según informó la presidencia de la asociación, Silvia Tostado, para El País.

La madre de Elsa también señaló: “El pueblo apoya a mi hija de una forma natural, porque conocen su lucha. Han visto cómo ella ha cambiado su situación siendo muy pequeña y sin dar un paso atrás. Ahora es más feliz que antes”.