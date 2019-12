Un sacerdote ha sido acusado de haberse masturbado frente a niñas de entre 11 y 12 años. Se trata de Luis Alberto Luna, apoderado legal del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Argentina, donde las menores son alumnas.

Según denunciaron los padres de familia, el cura fue de viaje de campamento a Mar del Plata junto a las niñas. Al regreso, Luna ‘aprovechó’ el trayecto en el bus para mirar imágenes pornográficas en su celular y masturbarse, informa Todo Noticias.

Las madres de familia contaron también que una de las alumnas salió del baño y vio al cura realizando este acto. En vez de parar, intensificó la masturbación mientras la miraba. Lo ocurrido fue contado por la víctima a su psicólogo y este se lo informó a sus padres.

“Otra compañera de mi hija asegura que el cura entraba al baño de las nenas y se encerraba en uno de los compartimientos del que se escuchaban gemidos ", contó Malela García del Corro.

‘Padre Coraje’

El sacerdote Luna es conocido en su país como el ‘Padre Coraje’ por su accionar en contra de los narcotraficantes. Apareció en distintos medios de televisión haciendo conocer su activismo.

Incluso peregrinó con feligreses en julio de 2018 y convocó a un rezo masivo para “luchar contra el narcotráfico”. Por esta cruzada, Luna dijo después que había sido amenazado y decidió cambiarse de ciudad, donde actualmente dirige el colegio en mención.

No obstante, las acusaciones que se han realizado en su contra dejan atrás a todo presunto activismo de su parte. Las madres de familia han convocado en redes sociales una campaña para que los afectados puedan denunciar.

García del Corro es una de las responsables de la iniciativa y hace unos días publicó en su cuenta de Facebook otra desagradable experiencia. Según escribió, fue a acusar a Luna ante el obispo de la diócesis de San Miguel, Damián Nannini.

Esperaba recibir apoyo y ayuda, pero, por el contrario, el religioso excusó al cura denunciado diciendo que con masturbarse “no les hizo nada a ellas”.

Posibles abusos sexuales

En su mensaje, la mujer relató también una posible aberración cometida por el párroco Luna. Dos niñas del colegio habían oído en el baño del campamento ruidos raros.

“Ellas describieron como gemidos, y al agacharse para ver quién estaba en el baño, observaron que las zapatillas del hombre que estaba adentro correspondían con las del sacerdote (...) Yo realmente no sabía si detrás de esa puerta, una nena o un nene estaba siendo violado”, escribió.

Este suceso fue narrado a Nannini. No obstante, la respuesta de su parte siempre fue la misma: es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo indignada la madre.

“Lejos de consolarme, me miró y empezó a explicarme la cantidad de abogados que ellos tenían para defenderse. Me relató que no solo ya tienen trabajando en la causa en contra de los nueve papás (mostrándome la firma y nombre de todos nosotros en un acta que la escuela le facilitó y que, aunque la solicité, todavía no me dio), abogados civiles y penales (señor… ¡me extraña! ¡Nada detiene a unos padres luchando por su cachorro!) especialistas en derecho civil, en derecho canónico y todos ellos puestos para… ¿hacer justicia? ¿investigar? ¡No! Para defender a un sacerdote que es ‘inocente hasta que se demuestre lo contrario’”, refiere.