Una ballena murió en la isla de Harris, ubicada en Escocia (Reino Unido), tras tener 100 kilos de basura en su estómago, luego que haya estado varada desde la semana pasada, según informó BBC.

Un equipo de expertos encontró en el cuerpo del cachalote redes de pescar, bolsas, sogas y vasos de plástico. Pero, este grupo de personas afirmó que la causa de su muerte no necesariamente es la gran cantidad de basura que se encontró en su estómago.

Los habitantes de la isla de Harris, que encontraron al animal, indicaron que los objetos encontrados demuestran que la contaminación marina ha crecido.

Una de las personas que vive en la isla afirmó para BBC que se conmovió cuando vio a la ballena. “Especialmente cuando vi las redes de pesca y los escombros que salieron de su estómago. Nosotros caminamos por estas playas y siempre llevo una bolsa para recoger la basura, generada principalmente por la pesca”, señaló.

Además, una organización que se encuentra indagando sobre este animal, conocidos como Miembros del Proyecto Escocés para Animales Marinos Varados, diseccionaron al cachalote para saber cuáles fueron las causas de su muerte.

PUEDES VER: Su alumno lo golpeó con una silla y a la mañana siguiente amaneció muerto

Dicho ente aseguró que el cetáceo no estaba en pésimas condiciones y no encontraron evidencias de que la basura haya obstruidos sus intestinos. No obstante, la organización indicó que “la cantidad de plásticos fue horrible”. “Esto demuestra los peligros de los desechos marinos y los artículos de pesca perdidos que pueden causar a la vida marina”.

Los empleados del Consejo de las Islas Occidentales y La Guardia Costera cavaron un agujero en la playa para enterrar a la ballena.